Львівська мерія відмовилася віддати останки агента НКВС в РФ.

Виконавчий комітет Львівської міськради не погодився з рішенням Касаційного адміністративного суду та відмовився передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова для перепоховання з Пагорбу слави у Львові на меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі в РФ. Таке рішення сьогодні, 22 жовтня, одноголосно ухвалили члени виконкому Львівської міськради.

«Касаційний адміністративний суд зобов’язав виконком Львівської міської ради передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам в Росію. Це вже не перше таке судове рішення у цій справі, – прокоментував міський голова Андрівй Садовий. – Я вкотре маю два питання до людей, які ухвалюють такі рішення: Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю із агресором у час війни? А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях? Наша позиція однозначна – ми не співпрацюємо із окупантами!».

Зазначимо, на Пагорбі слави у Львові неодноразово пошкоджували могилу агента НКВС Миколи Кузнєцова, який за свою диверсійно-розвідувальну діяльність посмертно отримав звання героя Радянського Союзу. Зокрема, у попередні роки львівські праворадикали неодноразово розмальовували могилу Кузнєцова; у березні 2019 року невідомі викрали бронзовий барельєф з могили, а взимку 2021 року біля неї виявили підкоп.

Через це громадянка РФ Маргарита Брюханова кілька разі зверталася до Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, щоб родичі могли доглядати за могилою. Проте виконком ЛМР відмовляв у перепохованні через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

Маргарита Брюханова подала на виконком до суду і 15 вересня Касаційний адмінсуд Верховного суду підтвердив, що родичі зібрали усі необхідні для перепоховання Миколи Кузнєцова документи, зокрема дозволи від державних органів, тому суд зобов'язав мерію Львова дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорба слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі. Цю постанову суду оскаржити не можна. На вимогу суду 22 жовтня виконком вкотре розглянув питання перепоховання: усі члени виконкому проголосували проти.

Для довідки. Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Є версія, що спецагент «Пух», партизан, який виконував терористичні і провокаційні завдання також під псевдонімами Пауль Зіберт, Рудольф Шмідт, Микола Грачов, загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області, коли його знайшли вояки УПА. За радянською, а нині російською версією, радянський «льотчик» Микола Кузнєцов і ще два спецагенти були схоплені бійцями УПА, і нібито Кузнецов, який був у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув у бою. Посмертно йому присвоїли звання героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році, а в липні 1960 року його перепоховали з великими почестями на Пагорбі слави у Львові.

Фото censor.net, zaxid.net, radiosvoboda.org