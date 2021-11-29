Ердоган запропонував посередництво Туреччни у відносинах між Україною і Росією.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що офіційна Анкара готова до посередництва у відносинах Росії та України.

Про це Ердоган сказав журналістам, які супроводжували його у поїздці на саміт Організації економічного співробітництва в Ашгабаді, повідомляє агенція Anadolu.

Зі слів турецького лідера, Анкара налагодила контакти і з українською стороною, і з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар. Ми неодноразово обговорювали це питання із дружньою Росією. Контакти тривають. Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за позитивний розвиток процесів. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами", – цитує "Радіо Свобода".

Минулого тижня, коментуючи відсутність обмінів поневоленими, Володимир Зеленський заявив, що в цій справі велику роль грає Туреччина.

"У нас є верифікований повний список, ми вважаємо, повністю справедливий, хоча там теж можуть бути помилки і прорахунки. Список переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв із президентом Ердоганом, у нього була зустріч із президентом Російської Федерації – списки були передані російській стороні. Я хочу йому подякувати, він просив за це, він просив саме за кримських татар окремо. Для нього це особисте також питання. Я йому подякував, чекаємо відповіді – відповіді поки що немає", – сказав Зеленський.

Натомість прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Зеленського про те, начебто він передав Володимиру Путіну список поневолених.

"Я залишаю без коментарів це повідомлення", - сказав Пєсков, згідно з повідомленням "Інтерфаксу".

В Офісі Президента заявили, що посередництво президента Туреччини у відносинах між Україною і Росією може бути дуже ефективним.

"Якщо російська сторона погодиться на таке посередництво, це може принести давно очікуваний результат…Якщо ж російська сторона відмовиться від пропозиції Туреччини бути посередником, це тільки зайвий раз підтвердить, що російська сторона не відчуває впевненості у собі, коли контактує з такими дійсно потужними політичними суб'єктами, як турецька сторона", - заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді".

На думку Подоляка, Ердоган є "ефективним арбітром", який міг би допомогти у вирішенні питань захисту прав людей на тимчасово окупованих територіях України та у звільненні утримуваних осіб.