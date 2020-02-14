Ґебіст Патрушев прилітав в Оман під час вакацій Зеленського.

Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев приїжджав до міста Маскат, Оман, чартерним рейсом у час, коли там перебував Президент України Володимир Зеленський. Наступної доби Зеленський на тому ж літаку відбув до України.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший".

Патрушев прилетів в Оман уночі з 7 на 8 січня чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN. Через добу цей літак доправив Зеленського із Маската в Київ.

"Схеми" отримали інформацію про особу пасажира загадкового літака – тобто Патрушева – від свого джерела. Згодом журналістам вдалось отримати підтвердження поїздки Патрушева і за допомогою іншого, не пов’язаного джерела, – у базі даних про перетини кордону РФ.

"Довірений силовик Путіна, секретар Ради безпеки Росії летить саме до Оману і саме в той час, коли там відпочиває Президент Зеленський. Летить не державним бортом, а чартером, який складно прив’язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі опиняється у розпорядженні Президента Зеленського для термінового повернення в Київ", – ідеться в матеріалі "Схем".

Офіс Президента заявив у коментарі "Схемам", що Зеленський "не знайомий, ніколи не спілкувався телефоном, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань" із Ніколаєм Патрушевим.

Водночас на Банковій проіґнорували запитання журналістів про те, з яких причин Зеленський скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів Патрушев.

Згідно з даними журналістів, короткий час перед вакаціями Зеленського в Москву їздив міський голова Харкова Геннадій Кернес разом зі своїм приятелем Робертом Тедеєвим. Роберт Тедеєв – брат ексдепутата Верховної Ради Ельбруса Тедеєва, котрий упродовж трьох скликань мав за помічника Адрія Єрмака, нинішнього керівника Офісу Президента.

Кернес із Тедеєвим ствержують, що мали приватні справи в Росії (візит до стоматолога) й не зустрічалися із Патрушевим.

Офіс Президента в офіційному повідомленні спростував інформацію про контакт Зеленського і Патрушева, а висновки журналістів назвав припущеннями. Команда Зеленського йтиме до суду по спростування.

"Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику", – ідеться в повідомленні ОП.