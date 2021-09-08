Відносна більшість українців вважає дійовим візит Зеленського до Штатів.

Відносна більшість українців оцінює візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки як успішний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 вересня.

Так, 41% респондентів сказав, що вважає поїздку Зеленського до Штатів скоріше успішною, а 7% – дуже успішною.

Водночас 19% сприймає візит українського Президента як скоріше невдалий, а 9% – зовсім невдалий.

Загалом, "Рейтинг" фіксує потепління в громадській думці щодо персони Володимира Зеленського. Станом на початок вересня йому цілковито довіряло 19%, почасти довіряло 31% громадян – загалом 50% (при 48% недовіри).

Баланс довіри у Президента перейшов у мінус іще в червні минулого року. Для порівняння, ще в липні цього року Зеленський мав 45% довіри (при 52% недовіри).

Інформація про дослідження. Опитування проводилось соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 вересня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.