У Німеччині розслідують витік інформації про майбутній візиту Зеленського.

Відомо що український президент відвідає Берлі і Аахен.

 

 

Поліція Берліна  заявила в четвер, четвертого травня, що розпочала а розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних відомостей щодо заходів безпеки під час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

«Зранку в берлінській щоденній газеті з'явилася стаття, в якій цитувався співробітник берлінської поліції. Звіт для преси містить конфіденційні подробиці запланованої операції», – йдеться в заяві поліції.

 

Як повідомило видання Der Spiegel з покликом на власні джерела, причиною для початку розслідування стала стаття, яка з'явилася у виданні B. Z.  На запит Der Spiegel поліція підтвердила, що йдеться про статтю саме в B. Z., яке першим повідомило, що Зеленський має приїхати до Берліна наступної суботи.

 

Слідом за B. Z. про можливий візит Зеленського повідомили й інші німецькі ЗМІ. Речниця поліції заявила, що зараз розслідування ведеться «в усіх напрямках». «Слідчі розпочали розслідування за підозрою в розкритті таємниць... у зв'язку з можливим візитом президента іншої країни», – йдеться в заяві поліції.

 

«Берлінська поліція жодного разу офіційно не надавала інформації, яка б поставила під загрозу державний візит», – заявили в берлінській поліції. У пресслужбі наголосили, що лише підтвердили сам факт підготовки до візиту, але запевнили, що жодних деталей щодо заходів безпеки чи перебігу візиту пресі не надавали.

 

 Третього травня газета B. Z.  опублікувала статтю під назвою «Найвищий рівень безпеки: поліція готує візит Зеленського» (Höchste Sicherheitsstufe: Polizei bereitet Selenskyj-Besuch vor). У ній, зокрема, розповідається, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Берліна 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. У статті вказується яким літаком він прилетить, на якому летовищі приземлиться. Також подається інформація про готель, в якому Зеленський зупиниться. Йдеться й про те, що з Берліна український гість вирушить до Аахена, ймовірно, гелікоптером. «Там він буде нагороджений премією Карла Великого. Того ж дня спецлітак має відвезти його до України», – йдеться в матеріалі. 

05.05.2023

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