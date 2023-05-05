У Німеччині розслідують витік інформації про майбутній візиту Зеленського.

Відомо що український президент відвідає Берлі і Аахен.

Поліція Берліна заявила в четвер, четвертого травня, що розпочала а розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних відомостей щодо заходів безпеки під час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

«Зранку в берлінській щоденній газеті з'явилася стаття, в якій цитувався співробітник берлінської поліції. Звіт для преси містить конфіденційні подробиці запланованої операції», – йдеться в заяві поліції.

Як повідомило видання Der Spiegel з покликом на власні джерела, причиною для початку розслідування стала стаття, яка з'явилася у виданні B. Z. На запит Der Spiegel поліція підтвердила, що йдеться про статтю саме в B. Z., яке першим повідомило, що Зеленський має приїхати до Берліна наступної суботи.

Слідом за B. Z. про можливий візит Зеленського повідомили й інші німецькі ЗМІ. Речниця поліції заявила, що зараз розслідування ведеться «в усіх напрямках». «Слідчі розпочали розслідування за підозрою в розкритті таємниць... у зв'язку з можливим візитом президента іншої країни», – йдеться в заяві поліції.

«Берлінська поліція жодного разу офіційно не надавала інформації, яка б поставила під загрозу державний візит», – заявили в берлінській поліції. У пресслужбі наголосили, що лише підтвердили сам факт підготовки до візиту, але запевнили, що жодних деталей щодо заходів безпеки чи перебігу візиту пресі не надавали.