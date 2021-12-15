Зеленський, Шольц і Макрон закликали Росію до доброї роботи у Normandie.

 

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронню зустріч щодо питань врегулювання ситуації на сході України й закликали Росію до конструктиву у "Нормандському форматі".

 

 

Зустріч лідерів відбулася у Брюсселі, повідомляє пресова служба ОП.

 

“Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в Нормандському форматі”, – повідомили на Банковій.

 

Зазначається, що співрозмовники погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в "Нормандському форматі" та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року.

 

Зеленський, зокрема, наголосив, що це стосується насамперед таких невідкладних заходів зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску.

 

Також Президент України подякував Німеччині та Франції за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля цих країн у межах переговорів у "Нормандському форматі".

 

Він заявив, що Україна не піддається на жодні провокації на кордоні, не має будь-яких агресивних намірів щодо інших сторін та залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

 

"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", – сказав керівник Української держави.

 

15.12.2021

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