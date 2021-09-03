Зеленський зустрівся з гендиректором Apple.

 

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в Купертіно.

 

 

Керівник держави відзначив, що успіх Apple, котра пройшла шлях від гаражного стартапу до найдорожчої корпорації світу, надихає тих, хто сьогодні змінює цифрову індустрію, повідомила пресова служба ОП.

 

Володимир Зеленський наголосив, що вітчизняний ІТ-сектор нині стрімко розвивається, й офіційне відкриття офісу Apple в нашій країні є додатковим свідченням перспективності українського ринку.

 

"Вже сьогодні Україна – потужний світовий ІТ-хаб. Наші фахівці успішно співпрацюють з компаніями зі списку Fortune 500, зокрема й з Apple", – сказав він.

 

Володимир Зеленський висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.

 

Керівник держави та його команда презентували генеральному директору Apple проєкт "Дія City".

 

Також ішлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

 

Крім того, під час зустрічі обговорили можливість співпраці в напрямі освіти в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів – на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

 

Сторони також обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося й про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri.

 

"Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною", – сказав Володимир Зеленський.

 

03.09.2021

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