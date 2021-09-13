Зеленський говорив у США, що Україна не до порівняння з Афганістаном.

 

Президент України Володимир Зеленський не вважає коректним порівнювати Україну з Афганістаном з точки зору залежності від допомоги США.

 

 

Про це він сказав в інтерв’ю CNN під час відвідин США два тижні тому.

 

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи не боїться Україна після останніх подій в Афганістані, що США потенційно можуть так само покинути, Зеленський сказав: "Україна не залежить від США так, як Афганістан залежав. І я дійсно вважаю що за лічені дні, 5-7, таку велику країну неможливо захопити", - цитує "Європейська правда".

 

Зеленський нагадав про ситуацію 2014 року, коли міжнародна підтримка України не була особливо потужною.

 

"У нас не було ніякої військової техніки, крім нашої власної, і наших власних військових. Але була хвиля добровольців, з’явились добробати - зусиллями людей які були об’єднані бажанням захистити свою державу. Нікого іншого не було. Але не тільки за 4 дні, але за 7 років РФ не захопила Україну", - сказав він.

 

"Російська Федерація - це не армія Талібану. Це одна із найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", - зазначив Президент.

 

Зеленський додав, що вважає зустріч у Вашингтоні потужною. "Те, що ми серед перших країн, з якими зустрічався президент Байден [після виведення військ з Афганістану], означає, що ми є пріоритетною країною. І ми вдячні за це, це важливий сигнал. Але за цим сигналом ми також чекаємо дій", - зазначив він.

 

13.09.2021

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