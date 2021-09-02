“Загинули кращі люди”: Зеленський зарахував до українських втрат тисячі бойовиків.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашінґтоні навів помилкові дані про кількість українських військовиків, загиблих у війні на Донбасі, й зарахував до "кращих людей" кілька тисяч бойовиків.

Увагу на це звернула журналістка Альона Романюк.

"Це геть паршива маніпуляція", – обурилась вона.

Під час зустрічі з Джо Байденом Володимир Зеленський висловив співчуття колезі через загибель американських військовиків у Афганістані. "Ми цей біль точно розуміємо, бо в нас уже восьмий рік поспіль йде війна на Донбасі, ми втратили кращих 15 000 людей“, – сказав Президент України.

Пані Романюк звертає увагу на те, що, згідно з інформацією Управління верховного комісара ООН із прав людини, за період конфлікту на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року загинули орієнтовно 13 100–13 300 людей. З них щонайменше 3375 цивільних осіб, приблизно 4150 українських військових та близько 5700 учасників незаконних збройних формувань.

Відомо, що значну частину серед загиблих бойовиків становили громадяни Росії. Так, після активної фази бойових дій Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що має документально підтверджені дані про загибель понад 1700 росіян, що воювали на боці “ДНР-ЛНР”.

Натомість, згідно з офіційними даними Генштабу ЗС України станом на 18 липня 2021 року, за час бойових дій на Донбасі загинуло 2705 військовослужбовців ЗСУ, ще 10 280 отримали поранення чи травмування.

Якщо ж рахувати всіх загиблих силовиків України на Донбасі, включно з представниками ЗСУ, СБУ, НГУ, МВС, ДСНС, добровольчими формуваннями тощо, а також брати до уваги небойові втрати, але також пов’язані з участю в конфлікті, то з поіменного переліку на українському боці набирається 4,5 тисячі осіб, звертає увагу видання "Новинарня". "Виходить, що до "кращих 15 тисяч" Зеленський зарахував і понад 5,7 тисячі рсоійських окупантів, бойовиків та зрадників", – дивується редакція.

"У мене питання: ~5700 бойовиків – це наші кращі люди?" – зазначає Альона Романюк.

Журналістка також звернула увагу на те, що статистика, котрою оперує Зеленський, повторює пропаґандистські бздури Володимира Путіна з його статті про спільне походження українців і росіян.

“Державний переворот, а услід за ним дії київської влади, неминуче спровокували протистояння і громадянську війну. За оцінкою Верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість жертв, пов’язаних із конфліктом в Донбасі, перевищила 13 тисяч людей. Серед них старі люди, діти. Страшні, непоправні втрати”, – писав Путін.