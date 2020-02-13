"Ми граємось": Дубілет планує підрахувати мешканців Криму через супутник.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет готується здійснити оцінку чисельності населення в Криму та Донбасу через технологію супутникової зйомки.

Про це Дубілет сказав у інтерв'ю "Суспільному радіо".

"Ми якраз зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним. Схожий проєкт проводити в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагалися через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення", – повідомив міністр.

Водночас він відмовився коментувати достовірність планованого дослідження. "Поки що я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях", – зазначив Дубілет.

Міністр продовжує захищати оцінкове дослідження, здійснене на початку року, й назвав коефіцієнт 0,888 методично коректним.

"Ми спочатку зробили загальну оцінку чисельності населення, зрозуміли, яка кількість населення взагалі мешкає на території України, яка контролюється українською владою. Далі нам потрібно було зрозуміти, який в нас розподіл по статі та віку. Для цього ми використали два джерела: з одного боку, є розподіл, який веде Державна служба статистики, які це роблять на базі електронних реєстрів. З іншого боку [...] ми взяли інформацію з податкової служби та кількох інших реєстрів", – сказав Дубілет, нагадавши, що загальна чисельність населення становила 37 мільйонів 289 тисяч.

А потім автори дослідження взяли загальну кількість населення "та наклали на неї цю демографічну піраміду". "Тому, – виправдовується Дубілет, – є сенс, що ці дані співпадають з процентним розподілом, який є в Державної статистики... Власне якщо розділити 37 на 42, то й буде цей коефіцієнт 0,88".

Наразі Кабмін усе ще вивчає перспективу проведення повноцінного перепису – утім, таки не класичного. "Тут два фактори: по-перше, я сподіваюсь, що протягом 1-2 місяців ми завершимо своє дослідження, зможемо зробити оцінку по окремих населених пунктах і зрозуміємо, наскільки точною вона буде; а по-друге, ми зараз граємось з думкою, чи можна зробити перепис населення таким чином, щоб не просто отримати якусь загальну інформацію, а, можливо, схрестити це або з видачею id-карток, або з видачею ЕЦП, аби люди отримати інструменти, з допомогою яких користуватимуться електронними послугами", – сказав Дубілет.