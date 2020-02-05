"Перепис Дубілета": Результат отримано шляхом множення даних Держстату на 0,888.

Український центр суспільних даних виявив, що результати оцінки наявного населення України (так званий "перепис Дубілета") збігаються з добутком простої математичної операції – множення офіційних даних Державної служби статистики України на 0,888. Аналітики Центру припускають, що "електронний перепис", презентований міністром Кабінету Міністрів, сфальшовано.

Про це йдеться у публікації Українського центру суспільних даних, оприлюдненій на сторінці організації.

"Дані статево-вікової структури у «переписі» п. Дубілета отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)", – констатували експерти.

Центр нагадує, що одним із методів, застосованих при здійсненні оцінки, було заявлено "комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані статево-вікової структури населення + дані реєстрів)".

Для того, щоб вийти на результат, урядові служби вираховували частку населення за статево-віковою структурою за даними Держстату та державних реєстрів; із даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування визначали чисельність осіб віком понад 60 з урахуванням пенсіонерів із ОРДЛО, котрі приїжджають по пенсії, а згодом дані щодо чисельності осіб віком 60+ екстраполювали на дані статево-вікової структури.

"Вирішили ми подивитися, наскільки статево-вікова структура населення, представлена в «Оцінці…», корелює із даними, що опубліковані на сайті Державної служби статистики України, – пише Український центр суспільних даних. – Отримавши дані, що лежать у вільному доступі на сайті Держстату, ми їх згрупували за віковими групами, зазначеними у презентації п. Дубілета. Потім узагальнені за віковими групами дані ми співставили із показниками з презентації Дубілета. Відразу якось дивно вразило практично однакове співвідношення між статево-віковими групами – що становить близько 88,8% (дані Дубілета від даних Держстату). І тут закралася підозра. А що, як ніякої «екстраполяції» насправді не було? А було тупо множення даних Держстату на коефіцієнт 0,888 (або 88,8%)? А незначні розбіжності у співвідношеннях — це лише результат округлень".

Водночас сам Дмитро Дубілет назвав появу критичної публікації елементом умисної інформаційної кампанії. Міністр припускає, що фейк "розганяють" люди, чиї схеми перекрив уряд.

Що ж до суті, то Дубілет вважає збіг чисел очікуваним. "Ніякої сенсації тут нема", – зазначив міністр.

При тім пан Дмитро процитував і свій старий коментар щодо методології оцінкового дослідження.

"Ми взяли кількість пенсіонерів за даними Пенсійного фонду. Потім ми екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру. Соціологи називають такий графік «ялинкою». Цю «ялинку» ми взяли відразу з двох джерел: дані Держстату та дані державних реєстрів. На щастя, ці дві «ялинки» збіглися практично повністю. До речі, коли ми виявили цей збіг, ми почали танцювати від радості", – виправдовується Дубілет.

"Чому дані «ялинки» за даними Держстату і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою «ялинку» вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується – Держстат відображає це в своїй «ялинці». Незрозуміло, навіщо підносити як сенсацію", – додав міністр.

Нагадаємо, результати оцінки чисельності наявного українського населення, котру провів уряд, показали, що нині в Україні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

Як повідомив на презентації Дмитро Дубілет, оцінку проводили трьома методами: комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, а також дані статистичного обстеження домогосподарств та дані реєстрів), комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані статево-вікової структури населення та дані реєстрів), реєстровий метод оцінки чисельності наявного населення.

“На щастя, всі три методи дали приблизно однаковий результат. Якби так сталося, що методики дали б різний результат, звісно, довелося б щось змінювати. Різниця між результатами вийшла 2,8%”, – сказав він та додав: “На моє переконання, для того, щоб ухвалювати управлінські рішення, цієї інформації достатньо. Більша точність не потрібна”.

Українські соціологи різко розкритикували дослідження Дмитра Дубілета, наголосивши на тому, що для дослідження населення потрібен повноцінний перепис.