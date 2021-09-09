Уряд запланував перепис населення на 2023 рік.

Всеукраїнський перепис населення призначено на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення України у 2023 році", – написав Гончаренко у Telegram.

Згідно з проєктом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону – для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.

Нагадаємо, у 2020 році міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет презентував результати оцінки чисельності наявного українського населення, із котрих випливало, що в Україні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

Дубілет ствердив, що метод оцінки – дешевший і точніший, аніж проведення повноцінного перепису.

Соціологи розкритикували "перепис Дубілета". Вони наголосили, що повноцінний перепис усе одно доведеться здійснити.

Згодом виявилося, що результати цієї оцінки – то банальне перемножування даних Держстату на коефіцієнт 0,888.