"Перепис Дубілета": Урядовці нарахували в Україні 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

 

Результати оцінки чисельності наявного українського населення, котру провів уряд, показали, що нині в Україні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

 

Про це заявив на пресконференції міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

Зі слів Дубілета, розподіл за статтю виглядає у такий спосіб: 20,01 млн жінок та 17,28 млн чоловіків.

 

Міністр додав, що громадян раннього працездатного віку, від 15 до 24 років, в Україні 3 млн 584 тис., основного працездатного віку (від 25 до 54 років) – 16 млн 458 тис., а також 5 млн 243 тис. українців зрілого працездатного віку (від 55 до 64 років).

 

Також результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні мешкає 6 млн 248 тис. людей віком понад 65 років, а також 5 млн 756 тис. дітей віком до 14 років.

 

У Києві нині мешкає 3,7 млн​​ громадян.

 

Міністр відзначив, що оцінкове дослідження суттєво відрізняється від стандартного перепису населення. Воно тривало впродовж трьох місяців, і на це не витратили жодної гривні з державного бюджету.

 

На жаль, додав міністр, не було можливості оцінити кількість співвітчизників, які мешкають на окупованих територіях, та тих, хто постійно за кордоном.

 

Урядовець поінформував, що оцінку проводили трьома методами: комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані мобільних операторів, а також дані статистичного обстеження домогосподарств та дані реєстрів), комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані статево-вікової структури населення та дані реєстрів), реєстровий метод оцінки чисельності наявного населення.

 

“На щастя, всі три методи дали приблизно однаковий результат. Якби так сталося, що методики дали б різний результат, звісно, довелося б щось змінювати. Різниця між результатами вийшла 2,8%”, – сказав він та додав: “На моє переконання, для того, щоб ухвалювати управлінські рішення, цієї інформації достатньо. Більша точність не потрібна”.

 

 

При тім Дмитро Дубілет є скептичним щодо стандартного перепису і з інших причин: по-перше, це дорого – 3–4 мільярди гривень; а по-друге, тестовий перепис виявив велику кількість відмов.

 

“Близько 25% людей не відкривали двері, навіть якщо до них завітали п’ять разів. Коли кожен четвертий двері не відкриває – важко говорити про точність перепису”, – пояснює Дубілет.

 

Згодом облік громадян діджиталізують: Єдиний реєстр українців створять протягом одного-двох років.

 

"Я сподіваюся, що протягом одного-двох років ми зможемо довести до ладу великий проєкт по запуску єдиного реєстру українців, який буде верифікований і наповнюватиметься одночасно з багатьох реєстрів", – сказав Дубілет.

 

Він висловив сподівання, що вже наступного року в Україні зможуть щодня давати відповідь на питання: скільки мешкає людей в країні, про їхній статево-віковий склад та іншу статистичну інформацію щодо населення.

 

23.01.2020

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