Шмигаль анонсував "незвичайний" перепис.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2022 рік закладає кошти на підготовку всеукраїнського перепису населення.

 

 

Про це Шмигаль сказав на пресовій конференції 14 вересня, повідомляє Українська правда.

 

"Ми закладаємо кошти на початок і підготовку всеукраїнського перепису населення. Цей перепис буде незвичайним, ми хочемо проводити його з використанням надсучасних цифрових технологій – про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрових технологій (Михайло Федоров, – Z) домовлявся, зокрема, і під час поїздки до Сполучених Штатів", – заявив Шмигаль.

 

"Перепис населення, який ми розпочнемо в 2023 році, буде готуватися протягом 2022 року, на це закладаються відповідні гроші. Він насправді привнесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення кажу, змінить нашу країну. В доброму сенсі цього слова", – повідомив голова уряду.

 

Як писав Z, у проєкті бюджету на наступний рік передбачено 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису. Ці кошти мають піти на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону – для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.

 

Нагадаємо, у 2020 році міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет презентував результати оцінки чисельності наявного українського населення, із котрих випливало, що в Україні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

 

Дубілет ствердив, що метод оцінки – дешевший і точніший, аніж проведення повноцінного перепису.

 

Соціологи розкритикували "перепис Дубілета". Вони наголосили, що повноцінний перепис усе одно доведеться здійснити.

 

Згодом виявилося, що результати цієї оцінки – то банальне перемножування даних Держстату на коефіцієнт 0,888. 

 

14.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Жовквівська перемога мистецтвом
Надія Слободян
Жовківський замок оживає: 11 залів загальною виставковою площею 700 м² представляють 180 експонатів із фондосховищ Львівської галереї мистецтв ім. Возницького. Експозиція розкриває краєзнавчі та культурно-мистецькі сторінки історії «ідеального міста».
13.09.21 | | Штука
Пластир для внутрішніх ран
Сучасний гідрогель надійно прикриває шви в кишківнику.
13.09.21 | | Наука
Слово і народ
Борис Харчук
«Нещасна людина, що добровільно зрікається рідної мови; щаслива людина, що в радості й горі будує слово своєї землі». До 90-річчя Бориса Харчука
13.09.21 | | Минуле
На ракеті
Юрко ТИМЧУК
Чекати кардинальної зміни ситуації (тобто власне "сидіти на ракеті"), виявляється, можуть міністри з народними депутатами і навіть цілі геополітика з пандемією. Огляд подій тижня
13.09.21 | | Україна
Національного концепту історії нема, бо її не було
Ліліана Гентош
Насправді це така примара: трактувати нашу історію у вакуумі. Українці чи євреї – ми жили спільно на цій землі, і наші історії розвивалися спільно.
12.09.21 | | Україна
Вперше: зразки марсіанської породи для повернення на Землю
Марсохід НАСА «Perseverance» отримав перший в історії зразок породи Марсу, який доставлять на Землю для аналізу.
11.09.21 | | Наука
Повість чудових літ: 1968 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: YIP, 1% Free, вбивство Мартіна Лютера Кінґа, молодіжна революція в Парижі, Празька весна, Піґасус, комуни на ранчо
11.09.21 | | Минуле
Посеред полів Воєводини
Нікодем Щиґловський
Русинська мова все ще лунає на вулицях цього містечка. Русинською погукують діти, що женуть на роверах у бік каналу Дунай-Тиса-Дунай, нею розмовляють господині на базарі. Звучить дуже цікаво і ... знайомо.
11.09.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.