Шмигаль анонсував "незвичайний" перепис.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2022 рік закладає кошти на підготовку всеукраїнського перепису населення.

Про це Шмигаль сказав на пресовій конференції 14 вересня, повідомляє Українська правда.

"Ми закладаємо кошти на початок і підготовку всеукраїнського перепису населення. Цей перепис буде незвичайним, ми хочемо проводити його з використанням надсучасних цифрових технологій – про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрових технологій (Михайло Федоров, – Z) домовлявся, зокрема, і під час поїздки до Сполучених Штатів", – заявив Шмигаль.

"Перепис населення, який ми розпочнемо в 2023 році, буде готуватися протягом 2022 року, на це закладаються відповідні гроші. Він насправді привнесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення кажу, змінить нашу країну. В доброму сенсі цього слова", – повідомив голова уряду.

Як писав Z, у проєкті бюджету на наступний рік передбачено 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису. Ці кошти мають піти на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону – для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.

Нагадаємо, у 2020 році міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет презентував результати оцінки чисельності наявного українського населення, із котрих випливало, що в Україні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

Дубілет ствердив, що метод оцінки – дешевший і точніший, аніж проведення повноцінного перепису.

Соціологи розкритикували "перепис Дубілета". Вони наголосили, що повноцінний перепис усе одно доведеться здійснити.

Згодом виявилося, що результати цієї оцінки – то банальне перемножування даних Держстату на коефіцієнт 0,888.