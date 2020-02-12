Зеленського і Дуду закликають провести українсько-польський парад 9 травня в Києві.

Низка громадських діячів та інтелектуалів виступили з ініціативою провести 9 травня в Києві спільний українсько-польський парад з оказії сторіччя дефіляди армії Української Народної Республіки та війська польського після звільнення ними столиці України від большевиків. Ініціатори вважають, що українсько-польський церемоніал з метою вшанування подій травня 1920 року дозволить перебити російське "побєдобєсіє", заплановане на 9 травня, й закладе добру традицію на майбутнє.

Відповідну петицію на сайті Президента України зареєстрував львівський громадський діяч Юрко Антонюк. Дещо раніше з цією ініціативою виступив у Facebook кримський блоґер Алі Татар-Заде.

"9 травня 1920 року у Києві пройшов спільний парад перемоги Войска Польскєґо та Дієвої Армії УНР. Столицю України звільнили від красних московитів двома днями раніше, 7 травня. Це найкругліша дата – 100 років. Ви можете зробити її вікопомною, забивши цвях в труну "побєдобєсія", – закликає Алі Татар-Заде.

Кримський блоґер вважає, що Україна мусить провести "законні, широкі, бажано, масові святкування "Першого Параду Перемоги" прямо у своїй столиці". "Ви можете в цей день або демонстративно залишитись вдома, або демонстративно несвяткувати, або ж – створити яскраву картинку зовсім іншої Історії, україноцентричної, європоорієнтованої, безумовно переможної", – апелює Алі Татар-Заде.

"Заберіть разом 9 травня у красних, у московитів, у вати – заберіть собі", – закликає автор.

Генерал Ридз-Сміглий рапортує Петлюрі після звільнення Києва від большевиків

Юрій Антонюк у петиції "Провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги" нагадує про те, що саму ідею спільного вшанування подій довкола Варшавського 1920 року подав президент Анджей Дуда (це сталося під час візиту до Освенціма Президента України Володимира Зеленського).

"Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 100-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав – членів НАТО, Грузії й Молдови, та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн", – пропонує Антонюк.

Як писав Z, цього року Анджей Дуда планує здійснити візит до України, а також передбачається спільне відзначення на найвищому рівні Варшавської битви, "Чуда над Віслою" у серпні 1920 року, до котрого доклалися вояки УНР.

Дуда висловив свою пропозицію Зеленському під час його приїзду в Освенцім. "Задля побудови гарних зв'язків між нашими народами я запропонував пану Президентові, щоб ми спільно увічнили пам'ять польських і українських солдатів, які боролися в 1920-му році з більшовицьким нападом", – сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що цього року буде сто років, як польські солдати, яких часом символічно називають солдатами Юзефа Пілсудського, та українські солдати Директорії Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою перемогли більшовиків у Варшавській битві. Дуда заявив, що українські солдати хоробро боролися і віддали життя за справу, за яку боролися також польські солдати.

Президент Польщі назвав ті події добрим прикладом спільної історії обох країн. "Я запропонував пану Президентові, щоб ми увічнили і відзначили цю пам'ять. І я радий, що багато історичних питань, які дотепер були як перешкода, тепер послідовно і спокійно вирішуються. Я подякував панові Президентові за згоду, за прихильність до проведення ексгумаційних робіт. Завдяки цьому зможемо увічнити наших солдатів у Львові й у інших місцях, а це для нашого суспільства дуже важливо", – сказав Дуда.