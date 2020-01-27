Зеленський домовився з Дудою про відновлення меморіалу УПА у Верхраті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Польщі відновлення оскверненої могили українців на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі та взяття її під захист.

Як передає аґенція УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції в Освенцимі.

Президент відзначив, що він домовився із президентом Польщі й надалі розбудовувати та зміцнювати стратегічні відносини і партнерство між країнами.

"На мою думку, нам вдалося знизити градус емоцій навколо спільного трагічного минулого, і сьогодні з відкритим серцем наші країни рухаються вперед у майбутнє", – заявив він.

"Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи, і польські експерти провели перші розкопки у Львівській області. Наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир та взяття її під захист", – додав голова Української держави.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Польща готують низку акцій на знак поліпшення двосторонніх зносин. Зокрема, цього року передбачається візит Анджея Дуди до України, а влітку лідери планують спільно вшанувати сторіччя Варшавської битви.

"Віднині у наших відносинах ми акцентуємо на тому, що нас об’єднує. Я впевнений, що так буде і далі, наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої ми відзначаємо у серпні. В цілому, цього року ми плануємо провести ряд спільних заходів. Вірю, що одним із таких буде візит пана президента Дуди в Україну", – заявив він.

Президент Польщі Анджей Дуда офіційно запропонував Володимиру Зеленському спільно вшанувати польських і українських солдатів, які загинули у Варшавській битві з більшовиками у 1920 році.

"Задля побудови гарних зв'язків між нашими народами я запропонував пану Президентові, щоб ми спільно увічнили пам'ять польських і українських солдатів, які боролися в 1920-му році з більшовицьким нападом", – сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що цього року буде сто років. як польські солдати, яких часом символічно називають солдатами Юзефа Пілсудського, та українські солдати Директорії Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою перемогли більшовиків у Варшавській битві. Дуда заявив, що українські солдати хоробро боролися і віддали життя за справу, за яку боролися також польські солдати. Президент Польщі назвав ті події добрим прикладом спільної історії обох країн.

"Я запропонував пану Президентові, щоб ми увічнили і відзначили цю пам'ять. І я радий, що багато історичних питань, які дотепер були як перешкода, тепер послідовно і спокійно вирішуються. Я подякував панові Президентові за згоду, за прихильність до проведення ексгумаційних робіт. Завдяки цьому зможемо увічнити наших солдатів у Львові і у інших місцях, а це для нашого суспільства дуже важливо", – сказав Дуда.

Анджей Дуда також подякував і назвав жестом дружби те, що в Єрусалимі подружжя Зеленських поклало червоно-білі квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, знищених під час Голокосту (Дуда бойкотував урочистості в Ізраїлі через присутність Путіна).

Починаючи із 2015 року, Могилу на Монастирі кілька разів піддавали актові вандалізму. Зокрема, у липні 2015 року невідомі злочинці розтрощили гранітну плиту з переліком 62 осіб – членів УПА та мирних мешканців, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір. У жовтні 2016 року над меморіалом знову вчинили наругу – відео з нівеченням пам'ятки поширила праворадикальна націоналістична організація Oboz Wielkiej Polski.

Днями, 20 січня, вандали розбили на шматки меморіальну плиту й викинули її в яму.