Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента України. Президентською адміністрацією натомість керуватиме Андрій Єрмак, котрий дотепер виконував функції помічника голови держави.

Про це йдеться в указах №46 і №48, опублікованих на сайті Президента.

Напередодні ввечері видання NV.ua, покликаючись на трьох високопоставлених чиновників у владі, близьких до голови Офісу Президента Андрія Богдана, повідомило: керівник секретаріату висловив прагнення негайно скласти обов'язки.

Андрій Богдан нібито мав зустріч із Президентом Володимиром Зеленським щодо цього кроку.

Незважаючи на "дивну форму спілкування" Богдана, прокоментувало джерело, сам він користується повагою у багатьох реформаторів Кабінету Міністрів: він нібито дає повну свободу міністрам і ніколи не нав’язує заступників.

Один із міністрів ствердив, що Андрій Богдан, незважаючи на "відразливу стилістику", виявився "проринковим хлопцем", який часто забезпечує організаційний тил.

Як пише "Українська правда", Андрій Богдан 10 лютого збирав своїх заступників і дав зрозуміти, що йде у відставку. Він, зокрема, сказав: "Тепер кожен сам за себе".

Плітки про звільнення Богдана ходили давно. Зокрема, у серпні, реаґуючи на порцію нових чуток, Андрій Богдан оприлюднив заяву з проханням звільнити його посади "за власним бажанням з моменту виникнення бажання".

Втім, конфлікт довкола Андрія Богдана поступово таки загострювався.

Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна" сказав: "Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, так як в них немає переможців і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все".

Задля того, щоб призначити Андрія Богдана головою Адміністрації Президента, Володимир Зеленський пішов на порушення закону "Про очищення влади" (люстрацію): Богдан не міг очолювати Банкову через те, що був люстрований як колишній урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики (кабінет Миколи Азарова).

Згодом Зеленський вирішив перейменувати АП на Офіс Президента – у такий спосіб Богдан відбув "очищення" завдяки зміні табличок.

Андрій Богдан – керівник юридичного керунку у виборчому штабі Зеленського, адвокат Ігоря Коломойського, давній компаньйон Андрія Портнова.

Богдан входив до складу урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, котра літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з РФ український уряд різко задекларував зміну геополітичного курсу в бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Рішення уряду викликало спротив українців – і відтак розпочалася Революція гідності.