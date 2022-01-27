Зустріч радників "Нормандської четвірки" тривала вісім годин.

У Парижі завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "Нормандського формату". За результатами зустрічі сторони погодили спільне комюніке.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Переговори радників у Парижі тривали понад вісім годин.

У комюніке представники Німеччини, Франції, України та Росії наголосили, що налаштовані зменшити поточні розбіжності задля просування переговорного процесу.

Радники заявили, що підтримують безумовне додержання режиму припинення вогню, про яке було домовлено 22 липня 2020 року, попри розбіжності щодо інших питань виконання "мінських угод".

"Сторони також обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи та її робочих груп з метою швидкого прогресу в реалізації "мінських домовленостей", – ідеться у спільній заяві.

"Сам факт відновлення роботи "Нормандського формату" – це вже дуже позитивний сигнал. Сьогодні відбулася дуже змістовна непроста розмова – своєрідний аудит виконання як "мінських домовленостей", так і домовленостей лідерів "нормандського формату" від 2019 року", – зазначив Андрій Єрмак у коментарі медіям після завершення переговорів.

З його слів, сторони мають багато розбіжностей щодо бачення виконання "мінських домовленостей", але є налаштованість просуватися в переговорному процесі.

"Сьогодні наша дискусія була навколо війни, яка відбувається на Донбасі, навколо "мінських домовленостей" та того, що розглядається в "нормандському форматі". Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо на деескалацію не тільки щодо окупованих територій, а взагалі на деескалацію навколо українських кордонів", – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що спільна заява про необхідність дотримання режиму припинення вогню – це хоч маленький, але крок уперед.

Керівник Офісу Президента України висловив сподівання, що на зустрічі за два тижні в Берліні також відбудеться конструктивна дискусія.

"Для всієї команди ціль – припинення війни, повернення наших територій. А сьогодні це й зняття напруги, яка є, деескалація навколо українських кордонів", – резюмував Андрій Єрмак.