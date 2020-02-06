Зеленський у Червонограді представив нового голову ЛОДА.

 

Новим головою Львівської облдержадміністрації став Максим Козицький. Представити його на Львівщину сьогодні прибув особисто Володимир Зеленський. Проте представляли нового голову не в приміщенні обласної адміністрації, як це зазвичай відбувалося в інших областях, а в Червонограді, просто на вулиці біля шахти «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», де Зеленський зустрівся з шахтарями.


скріншот: facebook.com/president.gov.ua

 

Зеленський зазначив, що на Львівщину шукали сильного менеджера. Він представив нового очільника ЛОДА як фахівця, який має кілька вищих освіт і 20 років менеджерського досвіду. Відтак привітав Козицького з призначенням і вручив йому посвідчення голови ЛОДА. Трохи більш ніж через годину на сайті Президента України також було опубліковано Указ Про призначення М.Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації. Датований документ 5 лютого.

 

Президент додав, що Максим Козицький координуватиме всі проблемні питання області у співпраці з нещодавно призначеним віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій Денисом Шмигалем.

 

Аби вирішувати з гірниками проблемні питання, до Червонограда із Зеленським прибув цілий урядовий десант: уже згаданий Денис Шмигаль, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова ОП Андрій Богдан, міністерка фінансів Оксана Маркарова й інші.

 

Шахтарям «Межирічанської» Зеленський пообіцяв, що до кінця місяця їм буде погашено заборгованість із зарплат – 22 млн грн. Коли саме погасять повністю заборгованість гірникам ДП «Львіввугілля» (за словами шахтарів, це 175 млн грн), Президент не уточнив.

 

Гірники натомість подарували Зеленському каску й запросили його на всеукраїнську нараду шахтарів у Київ 25 лютого. Президент пообіцяв, що прийде на цю нараду з планом дій або принаймні концепцією щодо реформування вугільної галузі України.

 

Для довідки:

 

Максим Козицький народився 19 лютого 1981 року в Миколаєві на Львівщині, закінчив місцеву школу №1.

 

Навчався у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького за спеціальністю «лікувальна справа» (магістр медицини). Також закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «менеджмент організацій» та Львівський національний університет ім. Івана Франка («спеціаліст з обліку і аудиту»).

 

Працював лікарем-інтерном з хірургії у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, потім – лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров’я. У 2007–2010 роках – член спостережної ради ТОВ «Укрнафтогазінвест». З 2010-го до 2014 року був заступником генерального директора із загальних питань ТОВ «Укрнафтогазінвест». У 2014–2016 роках – заступник генерального директора ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія».

 

Фото: portal.lviv.ua

 

2015 року балотувався до Львівської облради від партії «Самопоміч», але до ради не пройшов.

 

Влітку 2019 року Козицький був кандидатом на посаду голови ЛОДА, проте Зеленський призначив на цю посаду Маркіяна Мальського. Якого звільнив під час засідання Ради розвитку громад і територій 24 грудня.

 

27 грудня 2019 р. уряд узгодив кандидатуру Максима Козицького на посаду голови ЛОДА.

 

Батько Максима Козицького Зіновій Козицький – відомий бізнесмен, власник львівського муніципального велопрокату NextBike і групи бурових компаній «Горизонти».

 

Одружений, з дружиною Оксаною виховують двох дітей: сина Зіновія й доньку Софію.

 

06.02.2020

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