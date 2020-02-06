Зеленський у Червонограді представив нового голову ЛОДА.

Новим головою Львівської облдержадміністрації став Максим Козицький. Представити його на Львівщину сьогодні прибув особисто Володимир Зеленський. Проте представляли нового голову не в приміщенні обласної адміністрації, як це зазвичай відбувалося в інших областях, а в Червонограді, просто на вулиці біля шахти «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», де Зеленський зустрівся з шахтарями.





скріншот: facebook.com/president.gov.ua

Зеленський зазначив, що на Львівщину шукали сильного менеджера. Він представив нового очільника ЛОДА як фахівця, який має кілька вищих освіт і 20 років менеджерського досвіду. Відтак привітав Козицького з призначенням і вручив йому посвідчення голови ЛОДА. Трохи більш ніж через годину на сайті Президента України також було опубліковано Указ Про призначення М.Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації. Датований документ 5 лютого.

Президент додав, що Максим Козицький координуватиме всі проблемні питання області у співпраці з нещодавно призначеним віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій Денисом Шмигалем.

Аби вирішувати з гірниками проблемні питання, до Червонограда із Зеленським прибув цілий урядовий десант: уже згаданий Денис Шмигаль, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова ОП Андрій Богдан, міністерка фінансів Оксана Маркарова й інші.

Шахтарям «Межирічанської» Зеленський пообіцяв, що до кінця місяця їм буде погашено заборгованість із зарплат – 22 млн грн. Коли саме погасять повністю заборгованість гірникам ДП «Львіввугілля» (за словами шахтарів, це 175 млн грн), Президент не уточнив.

Гірники натомість подарували Зеленському каску й запросили його на всеукраїнську нараду шахтарів у Київ 25 лютого. Президент пообіцяв, що прийде на цю нараду з планом дій або принаймні концепцією щодо реформування вугільної галузі України.