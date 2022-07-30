Львівська ОВА підозрює обласну податкову у зловживаннях з відшкодуванням ПДВ.

 

У Львівську обласну державну адміністрацію неодноразово зверталися підприємці щодо непрозорого механізму діяльності Головного управління ДПС у Львівській області, розказав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Мова йшла про незрозуміле ухвалення рішень у ручному режимі щодо відшкодування тому чи іншому суб’єкту господарювання ПДВ. Львівська ОВА звернулась із відповідним запитом до ДПС у Львівській області, щоби спростувати чи підтвердити цю інформацію. Але їй банально відмовили та не надали інформації.

 

 

Відповідно до тих даних, які вдалося отримати, податкова справді не забезпечила прозорого механізму відшкодування ПДВ. Таких висновків за результатами міжвідомчої наради сьогодні дійшов перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик:

 

"Ми розуміємо, що поки що не можемо зробити фінального висновку про те, що є покривання схем. Ми говоримо, що є питання, яке потребує додаткового обґрунтування, перевірки та підтвердження. Оскільки ми не бачимо розуміння та ефективної роботи з боку ГУ ДПС у Львівській області, то звертатимемося до ДПС України та Міністерства фінансів, а за потреби до правоохоронних органів. Наголошую: Львівська область – не місце для схем, конвертаційних центрів.

Керівництво ГУ ДПС у Львівській області зайняло деструктивну позицію. На наш запит ми отримали відповідь про все, але тільки не про те, що було потрібно. А на повторний запит ми жодної інформації не отримали. Нам дали посилання пошукати на якомусь сервісі. Ми не полінувалися, пошукали та знайшли невтішні випадки".

 

За його словами, згідно з даними з різних джерел, серед підприємств області, яким із початку року відшкодували 1,5 млрд грн, є 135 компаній із загальною сумою відшкодованого ПДВ у 1,165 млрд грн. У цьому списку 13 компаній взагалі не мають співробітників, але їм відшкодували ПДВ у сумі 129 млн грн.

 

30 підприємств, зареєстрованих менш ніж рік тому, отримали відшкодування ПДВ на суму 242 млн, а сплатили 7,3 млн грн податків. Зокрема, є рішення щодо підприємства про відшкодування ПДВ на 40 млн грн, а вони заплатили до бюджетів усіх рівнів із початку року лише 26 тисяч грн.

 

"Дивно, коли реальний сектор економіки, зокрема фермерські господарства, стоять у черзі, щоб отримати бюджетне відшкодування ПДВ, а підприємства, зареєстровані наприкінці минулого року, демонструють такі "ефективні" показники – і як наслідок першочергово отримують бюджетні відшкодування, навіть у період воєнного стану", – зазначив Годик.

 

"Такі дані є тривожним сигналом і породжують більше запитань, ніж відповідей, – зазначив Максим Козицький. – Якщо Головне управління ДПС Львівщини не може дати на них відповідей, то звертатимемось із відповідним запитом до Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України. Такі речі неприпустимі у воєнний час".

 

 

30.07.2022

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