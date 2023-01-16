Цього року планують прокласти залізничну колію від Рави-Руської до Брюховичів.

У Львові розглядають можливість залізничного сполучення з Варшавою. Цього року планують сполучити залізницею прикордонну Раву-Руську з Брюховичами. Ці питання сьогодні, 16 січня, обговорили голова Львівської ОВА Максим Козицький та віцемаршалок Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський.

На зустрічі, що відбулася у Львові, мова йшла про відновлення залізничного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» для пасажирських перевезень та розвантаження пунктів пропуску на Львівщині. У 2022 реалізували перший етап цього проєкту: проклали колію від залізничного вокзалу до кордону, зробили залізничну платформу, відремонтували вокзал, розмістили пункти митного й прикордонного контролю, відкрили касу міжнародного продажу.

"Цьогоріч ми плануємо розпочати роботи з прокладання колії від Рави-Руської до залізничної станції у Брюховичах. Надалі цей маршрут повинен сполучати залізницею Львів та Варшаву для пасажирських перевезень між обома країнами. У разі відновлення колії Гребенне – Рава-Руська може стати найшвидшим залізничним сполученням із Львівщини до Варшави", – зазначив Максим Козицький.





Збігнєв Войцеховський додав, що залізничне сполучення покращить економічну співпрацю між державами та розвине логістичні зв’язки.

"Важливо створити ByPass-перехід для пришвидшення руху товарів та вантажів між Польщею та Україною. Ми робимо все можливе для безперебійного руху між обома країнами, щоб економіка України працювала попри блокади морської інфраструктури та портів", – відзначив віцемаршалок.



