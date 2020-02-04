Львів'янина Дениса Шмигаля призначили в Кабмін.

Ексголова Івано-Франківської ОДА, уродженець Львова Денис Шмигаль обійняв посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра розвитку громад та територій України. Також сьогодні народні депутати проголосували за звільнення Альони Бабак, яка обіймала посаду міністра розвитку громад та територій України.

Постанову про призначення Дениса Шмигаля підтримали 278 народних депутатів. Після цього новий міністр склав присягу члена Кабінету Міністрів.

Прем’єр-міністр Гончарук пояснив нове призначення необхідністю посилити роботу уряду щодо поглиблення реформи децентралізації та продовження розпочатого руху.

У своєму виступі ще як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра розвитку громад та територій України Денис Шмигаль зазначив, що для нього є великою відповідальністю обійняти цю посаду. Він сказав, що реформи уряду й розпочатий рух у ключових напрямах буде продовжено. Зокрема, Шмигаль згадав про продовження реформ будівельної галузі, ЖКГ, адміністративно-територіального устрою.

Перед цим депутати проголосували за звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак.

Пані Бабак під час виступу на пленарному засіданні ВРУ спробувала пояснити причини, чому вона залишає займану посаду. Зокрема, згадала про тиск із боку так званої «будівельної мафії».

«…я попросила слово, щоб сказати тим людям, яких я назвала б "злопихателями" в будівельній сфері, які обплутали її як спрут і хотіли б дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення. Не вийде. Тому що те, що розпочате цим урядом, Міністерством розвитку громад, Офісом президента з боротьби з корупцією у будівельній галузі, у сфері архітектурно-будівельного контролю, розпочате і не має зворотного шляху», – сказала Бабак.

Вона додала, що за цими людьми стежать правоохоронні органи, які «розпочали системну боротьбу з тими, хто сьогодні через різні клани намагається розгойдати ситуацію як в Офісі президента, так і в уряді, і спекулюють на цьому».

«Правоохоронні органи бачать те, що зараз через підставні організації намагаються звільняти людей в ДАБІ. Підставними я називаю кишенькові громадські організації типу "Стоп свавілля", "Громадська правда". Через людей, які сьогодні в системі ДАБІ продовжують працювати і писати кляузи, щоб залишити сферу свого впливу. Я хочу звернути увагу, що за всіма вами сьогодні слідкують, слідкують належним чином. За тими, хто в других кланах сьогодні через бандюків погрожує окремим людям, щоб вони не виходили на роботу. Я хочу також сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто в пресі через анулювання дозволу на Вільшанській, на Гоголівській, і ці люди скоро розпочнуть будівництво біля Палацу "Україна", на Івана Франка: друзі-кияни не будуть стояти! Те, що йду я з цієї посади, не означає, що Президент припинив боротьбу з вами. Систему запущено – бійтеся, вам не буде місця в будівельній галузі», – додала вона.

Представники більшості депутатських фракцій, які взяли участь в обговоренні проєкту Постанови про звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад та територій України, наголосили, що їхні фракції не голосуватимуть за цю відставку. Також було запропоновано дати доручення ДБР розслідувати наведені у виступі міністра розвитку громад та територій України факти щодо тиску на неї.

Після цього Альона Бабак наголосила, що написала заяву за власним бажання, оскільки вважає, що це необхідно й важливо на цей момент. Вона додала, що система на неї не тисне, а правоохоронні органи зараз захищають її. Пані Бабак зазначила, що всі ті факти, які вона озвучила з трибуни парламенту, нині перебувають на розгляді відповідних органів з необхідними документами й заявами людей, на яких чинився безпосередній тиск. Тож вона не може докладніше говорити про ті речі, щодо яких ще триває розслідування й немає рішень.

І вже потому постанову про звільнення пані Бабак ухвалили 266 голосами «за».

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування ВРУ підтримав заяву Альони Бабак про відставку з посади міністра розвитку громад і територій України. Натомість профільний комітет підтримав призначення на цю посаду Дениса Шмигаля, голови Івано-Франківської ОДА.