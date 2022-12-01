Загальний бюджет Львівської області на наступний рік складе 6,8 млрд грн.

 

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький затвердив обласний бюджет на 2023 рік, про це він повідомив вранці четверга, 1 грудня. Найбільше грошей виділили на фінансування освіти. А сам бюджет на 2023 рік зріс на 500 млн грн і тепер складає 6,8 млрд грн.

 

Як повідомив Козицький, перш ніж затвердити річний бюджет, він пройшов обговорення у депутатських комісіях Львівської облради. Депутати вносили свої пропозиції, однак в умовах війни затверджував бюджет Козицький одноосібно. Таке відбулося вперше.

 

Куди підуть гроші обласного бюджету

 

• Найбільше грошей — 2,1 млрд грн виділили на фінансування закладів освіти. З них 64 млн грн скерували на програму розвитку освіти.

 

• На фінансування установ соціального захисту виділили 0,8 млрд грн. З них 136 млн грн скерують для внутрішньо переміщених осіб та захисників і захисниць України.

 

• На фінансування установ культури та мистецтва – 0,5 млрд грн (+6% порівняно з минулим роком), з них на реалізацію обласних програм – 15 млн грн.

 

• На фінансування установ фізичної культури та спорту – 0,2 млрд грн (збільшили на 44%), з них на реалізацію програм – 71 млн грн.

 

• На фінансування закладів медицини передбачили 1 млрд грн.

 

• На зміцнення матеріально-технічної бази установ соціально-культурної сфери передбачили 330 млн грн.

 

• На реалізацію програми щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження – 67 млн грн.

 

• На реалізацію інфраструктурних проєктів, підтримку бізнесу та окремих військових формувань передбачили понад 280 млн грн.

 

• Окрім того, на утримання автомобільних доріг виділили 240 млн грн; На сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства – 45 млн грн; На охорону навколишнього природного середовища – 35 млн грн; Розвиток сільського господарства – 34 млн грн, а на охорону і збереження історико-культурної спадщини виділили 24 млн грн;

 

• На реалізацію обласних цільових програм у 2023 році заклали 2 млрд грн.

 

Вперше в обласному бюджеті передбачили вилучення коштів до державного бюджету – реверсну дотацію у сумі 252 млн грн.

 

«Маємо з розумінням це сприйняти, адже Львівська область, на щастя, належить до тилових, відповідно наш обов’язок підтримати державу – в економічному, соціальному та фінансовому планах. Після затвердження місцевих бюджетів з початку нового року зможемо розпочати фінансування запланованих видатків», – повідомив Максим Козицький.


 

01.12.2022

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