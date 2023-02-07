У Львові запрацювала друга в Україні лабораторія, де проводитимуть ідентифікацію за ДНК.

 

У Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи запрацював відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, де проводитимуть ідентифікацію загиблих на війні. Також у лабораторії збиратимуть речові докази воєнних злочинів Росії проти українців. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. 

 

На сучасне обладнання для проведення ДНК-аналізу з обласного бюджету виділили 38 мільйонів гривень.

 

 

За словами Максима Козицького, тепер фахівці зможуть швидко й на високому науковому та професійному рівні проводити молекулярно-генетичні експертизи і дослідження. 

 

«Подібна лабораторія є тільки у Дніпрі, тому це величезне зрушення для Львівщини та інших областей, які зможуть скористатися із цих можливостей. Вкрай важливе значення можливості, які дає це обладнання, мають зараз, у часі повномасштабної війни, коли, на жаль, українцям доводиться ідентифікувати своїх загиблих родичів. Коли треба підтверджувати злочини, які чинять над нашими людьми окупанти», – йдеться у повідомленні керівника ЛОВА.

 

07.02.2023

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