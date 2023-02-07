У Львові запрацювала друга в Україні лабораторія, де проводитимуть ідентифікацію за ДНК.

У Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи запрацював відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, де проводитимуть ідентифікацію загиблих на війні. Також у лабораторії збиратимуть речові докази воєнних злочинів Росії проти українців. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

На сучасне обладнання для проведення ДНК-аналізу з обласного бюджету виділили 38 мільйонів гривень.

За словами Максима Козицького, тепер фахівці зможуть швидко й на високому науковому та професійному рівні проводити молекулярно-генетичні експертизи і дослідження.