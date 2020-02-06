СБУ обшукала журналістів "1+1" через прослуховування Гончарука.

Працівники Служби безпеки України у середу ввечері обшукали офіс журналістського проєкту "Секретні матеріали", що виходить на телеканалі "1+1", а також квартири авторів програми.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Зі слів керівника департаменту журналістських проєктів Максима Шиленка, за домашніми адресами з обшуками прийшли до трьох журналістів: Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева. Водночас обшук провели і на їхніх робочих місцях.

"Двоє з журналістів дійсно працюють у департаменті журналістських розслідувань. Один не працює на "1+1" давно", – додав Шиленко.

Євген Куксін розповів УНІАН: в ухвалі на обшук йдеться про те, що кримінальне провадження, яке дозволило обшук, було порушено на підставі публікації у ЗМІ про прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Зі слів Максима Шиленка, на робочих місцях журналістів у редакції програми намагалися знайти спецзасоби прослуховування, за допомогою яких нібито прослуховували прем'єр-міністра. Працівники СБУ вилучили два комп'ютери – Дениса Данька та Євгена Куксіна. "Також намагалися вилучити монтажні комплекси, але ухвала цього не передбачає", – прокоментував Шиленко.

Голова СБУ Іван Баканов підтвердив, що обшуки в одному з приміщень "1+1 медіа" пов'язані зі справою щодо незаконного прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде", – наголосив він.

Група "1+1 медіа" у своїй заяві назвала обшуки "порушенням журналістської недоторканності та тиском", інформує видання "Детектор медіа".

Голова СБУ Іван Баканов підтвердив, що обшуки в одному з приміщень "1+1 медіа" пов'язані зі справою щодо незаконного прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "Про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде", – наголосив він.

Нагадаємо, 15 січня на щойно створеному YouTube-каналі опублікували аудіозапис наради за участю представників органів державної влади України, під час котрої прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів".

На тлі скандалу Гончарук звернувся до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією визначитися з вотумом довіри.

Зеленський "дав другий шанс" Гончаруку, а правоохоронним органам дав доручення за два тижні встановити причетних до прослуховування.