"Побільше нам перемог": Запис розмови між вірогідними Медведчуком і Пушиліним.

"24 канал" оприлюднив запис телефонної розмови, у котрому впізнаються голоси лідера проросійської "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.
Розмова відбулася 9 травня 2015 року. Абонент, подібний на Медведчука, подзвонив Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" – його днем народження та Днем перемоги. При тім співрозмовники бажали один одному "побільше перемог у житті".
Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився парадом, який окупанти влаштували до свята.
Денис Пушилін: Да…
Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з Днем перемоги.
П: Дуже дякую. А я вас вітаю з Днем перемоги.
М: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.
П: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.
М: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно…
П: Я впевнений, що все буде добре. І ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…
М: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!
П: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?
М: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.
П: Спасибі.
М: Давай, па-па.
У квітні масові медії оприлюднили запис розмови між вірогідним Медведчуком та Владиславом Сурковим – радником російського президента. Переговори відбулися ще у 2014 році. Тоді обговорили, зокрема, ТКГ та бойовиків.
У лютому журналісти опублікували іншу розмову між Медведчуком і Сурковим – тоді вони спілкувалися про обмін полоненими та постачання електроенергії до окупованого Криму.
10.05.2021