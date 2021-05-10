"Побільше нам перемог": Запис розмови між вірогідними Медведчуком і Пушиліним.

"24 канал" оприлюднив запис телефонної розмови, у котрому впізнаються голоси лідера проросійської "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.

Розмова відбулася 9 травня 2015 року. Абонент, подібний на Медведчука, подзвонив Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" – його днем народження та Днем перемоги. При тім співрозмовники бажали один одному "побільше перемог у житті".

Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився парадом, який окупанти влаштували до свята.

Денис Пушилін: Да… Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з Днем перемоги. П: Дуже дякую. А я вас вітаю з Днем перемоги. М: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті. П: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу. М: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно… П: Я впевнений, що все буде добре. І ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито… М: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі! П: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу? М: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження. П: Спасибі. М: Давай, па-па.

У квітні масові медії оприлюднили запис розмови між вірогідним Медведчуком та Владиславом Сурковим – радником російського президента. Переговори відбулися ще у 2014 році. Тоді обговорили, зокрема, ТКГ та бойовиків.

У лютому журналісти опублікували іншу розмову між Медведчуком і Сурковим – тоді вони спілкувалися про обмін полоненими та постачання електроенергії до окупованого Криму.