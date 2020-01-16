"Усі барани": В інтернет виклали запис наради Гончарука.

В інтернет виклали запис наради, під час котрої особа з голосом прем'єр-міністра України Олексія Гончарука висловлюється про економічні погляди Володимира Зеленського як "примітивні". Прем'єр-міністр не спростовує автентичності запису, водночас, вважає, що вороги в такий спосіб атакують Президента і Кабінет Міністрів.

Аудіозапис оприлюднено в YouTube на створеному 15 січня каналі "Як ошукати президента".

У підписі до першого аудіозапису зазначено, що на ньому фіґурують голоси прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Оксани Маркарової, Якова Смолія, Катерини Рожкової, Юлії Ковалів. Учасники міркують, як обґрунтувати Зеленському зміцнення гривні.

"Відповідь на питання у нього – говорить: "Усі барани"... Він каже: "Льоша, перестань мені морочити голову. Можете мені нормально пояснити: у нас дірка в бюджеті 50 мільярдів? І як?" – каже голос Гончарука.

Прем'єр розповідає, що в Зеленського примітивне розуміння економічних процесів, з недовірою до попередників.

"Ідея в тому, що корупціонери в тому сенсі, що Маркарова і Ротшильди просто заробляють гроші, – це перший страх. Другий страх – це все гроші Петра Порошенка... У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів", – наводить стенограму сайт телеканалу "Прямий".

Голова уряду начебто пропонує підхід до Зеленського на тему гривні й бюджетного дефіциту: "Люди почали бачити, що страхи, які були перед виборами, не підтверджуються, а навпаки. Потім новий сильний президент, бла-бла-бла... Рівень довіри безпрецедентний до влади. Гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цієї відповіді. Треба показувати, і треба, щоб виглядало, будемо говорити, дуже реалістично, чесно. Тому що поки у нас не буде у президента в голові відповіді на це питання – у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що у нього є туман", – говорить голос, який приписують Гончаруку.

Лідер наради вважає, що така арґументація була би дієвою, хоча й сам додає (явна іронія), що він – "повний профан в економіці".

Пресслужба уряду ані не підтверджує, ані не спростовує достовірності опублікованої розмови.

"Прес-служба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі інтернет. Інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні на офіційній інтернет-сторінці Кабміну.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму відеозверненні, коментуючи скандал, заявив, що проти команди Президента й уряду працює багато людей, "яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося, щоб Україні не вдалося".

Зі слів голови уряду, мета роботи команди – "перезавантажити" країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів". "Якщо це не хороші новини для країни, то я повний "профан" в економіці ", – сказав Гончарук, обігравши заяву з компрометуючих записів.