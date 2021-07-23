Телеканал "1+1" повідомив, що ігноруватиме вимоги мовного законодавства у фільмах.

Група "1+1 медіа" повідомила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово. Таке рішення медіагрупа ухвалила після критики українського дубляжу серіалу "Свати".

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Рішення про поступовий перехід на українську мову в фільмах та серіалах ухвалили, як кажуть у "1+1 медіа", виходячи з тлумачень нормативно-правових актів, роз’яснень від профільних органів та чинного законодавства: законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про кінематографію", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлене негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. "1+1 медіа" виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимими", – йдеться у заяві.

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, в "1+1 медіа" нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал "Моя улюблена Страшко", а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською".

Із 16 липня 2021 року в Україні набули чинності норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що передбачають збільшення присутності української мови в публічному просторі. Ці норми стосуються сфери культури й розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів у кінотеатрах і на телебаченні. Зокрема, відтепер усі фільми та серіали телеканали повинні транслювати українською мовою. Відповідно, фільми, створені іноземною мовою, мають показувати з дубляжем або озвучкою державною мовою. Водночас, на стримінгових плафтормах поряд з українською мовою фільми можуть мати аудіодоріжки іншими мовами.

17 липня телеканал "Україна" показав серіали "Незабута", "Німа" та "Втікачі". Вони транслювалися російською мовою з українськими субтитрами. 20 липня Тарас Кремінь сказав, що Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зафіксував порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами: "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН" та "К1". У відповідь на звинувачення омбудсмана StarLightMedia заявила, що один випадок трансляції контенту російською мовою не суперечив мовному закону, а другий випадок стався через технічний збій. Канал "Україна" теж відкинув звинувачення мовного омбудсмана.

Також Кремінь повідомив, що звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до цих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції. Натомість регулятор заявив, що не отримував жодних скарг. Крім того, Нацрада ствердила, що не має повноважень притягати телеканли до відповідальності за процедурою, пропонованою мовним омбудсменом.

Телеканал "1+1" 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня "Плюси" знову "повернули" серіалу російське звучання.