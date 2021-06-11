Порошенко вперше прокоментував розслідування Bihus.info про "плівки Медведчука".

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав "зомбуванням" розслідування журналістського проєкту Bihus.Info, присвячене "плівкам Медведчука". Низку фактів Порошенко назвав загальновідомими, але перекрученими.

"Я вважаю, що це є класичний зразок не журналістики, а нейролінгвістичного програмування, точніше "зомбування", яке не має нічого спільного із журналістикою", – сказав Порошенко в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Порошенко, зокрема, спростував причетність до створення фірми-прокладки для торгівлі електроенергією з Росією. З його слів, така прокладка виникла згодом, у 2019 році, в інтересах олігарха Коломойського завдяки закону, ухваленому голосами "Слуги народу".

“Я можу вам зробити сенсаційну заяву – прокладка-фірма була, тільки вона була не в 2014 році, а в 2019-му. І належала вона Коломойському. Займається вона за ініціативою Геруса, голови енергетичного комітету, який запропонував Зеленському підписати відповідний закон і Зеленського підпис там стоїть. І ця фірма-прокладка постачає електроенергію в Україну в 2020-2021 роках”, – сказав Порошенко.

Щодо продуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, то Порошенко нагадав, що Росія отримала його при розподілі радянського майна за каденції Леоніда Кравчука.

“Труба була у власності Росії більше 20 років. Ця труба, згідно з цим розподілом, за рішенням тодішнього президента Кравчука потрапила до Росії. І увесь цей час була російською власністю. І лише у 2014 році під час нашої каденції було поставлене питання її повернення в українську власність. Це відомо? Відомо”, – виправдовується лідер "Європейської солідарності".

Порошенко сказав, що на посаді Президента він підписав чотири рішення РНБО щодо повернення “труби” у власність України. “Український уряд на підставі цих рішень пішов у суд і аж до Верховного Суду захищав українську власність. У нас є третя гілка влади. Судова система. І боротьба продовжувалася. Мені здається, аж до 2017 року”, – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко також підтвердив, що він де-юре є власником “Севастопольського морського заводу”, але не може ним користуватися. З його слів, завод конфіскувала окупаційна влада в Криму, натомість його керівництво відмовилось реєструватися за російськими законами і вивезло документи на контрольовану державою територію. “Хочу наголосити, що у Зеленського і у багатьох інших власність не конфіскували”, – зауважив Порошенко.

“Є рішення іменем України українських судів. Які чітко зазначають, власність “Севастопольського морського заводу” належить кінцевому бенефіціару Порошенку. І це підприємство знаходиться у моїй декларації. Достатньо було, щоб не розповсюджувати цю брехню, просто подивитися в реєстр судових рішень, в реєстр власності і в мою декларацію. Замість того розповсюджується абсолютно цинічна брехня”, – виправдовується лідер "ЄС".

Петро Порошенко стверджує, що закупівля вугілля з тимчасово окупованих територій відбувалась у 2014 році під час енергетичної блокади Росії в українському правовому полі.

“У 2014 році була дуже холодна зима. І коли в листопаді-грудні в тебе віялові відключення електроенергії – це означає не просто, що ти посидиш дві години без світла, або не буде працювати холодильник. А ти будеш сидіти без світла і відповідно електроенергії, без тепла, тому що насоси не працюють і тобі не здатні будуть подати тепло. Ти будеш сидіти без газу і ти просто замерзнеш... Візьміть рішення РНБО, уряду, і там написано публічно, що на підконтрольній території, на нашій території відкриваються рахунки цих підприємств і вони працюють на забезпечення вугіллям. Це свідоме рішення”, – пояснив Порошенко.

Коментуючи закиди, начебто він шукав визиску зі звільнення політв'язнів і полонених, Петро Порошенко заявив: експлуатація цієї теми в політичній боротьбі це перетин “червоних ліній” і "абсолютне скотство".

“Я дуже активно боровся конкретно за “Рахмана” (підполковник Андрій Гречанов, – Z). І це можуть підтвердити і члени моєї команди, і волонтери, і добровольці, які дуже опікувалися визволенням наших заручників. Я дякую кожному”, – згадує Порошенко.

Зі слів лідера "ЄС", росіяни вимагали обміняти “Рахмана” на російського майора Старкова. Відпустити його без рішення суду – означало позбавити Україну надзвичайно важливих аргументів у суді проти РФ, доказів злочинів Кремля, які здійснювалися за наказом Путіна і начальника російського Генштабу Герасимова.

“Це була дилема. Ти маєш з одного боку долю конкретного українця, який знаходиться в полоні, а з іншого боку – доля 42 мільйонів українців, і ти маєш захистити українську землю і українську державу”, – сказав Порошенко.

Він спростував інформацію, начебто “Рахмана” примусили чекати Президента в аеропорту: “Повертаючись з паризького саміту по клімату, я твердо можу сказати, ніхто мене не чекав: “Рахмана” привезли з Харкова”.

Порошенко назвав плівки політичною атакою на опозицію і розповсюдження теорії “зради”.