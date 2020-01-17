"Вирішив дати вам шанс": Зеленський відхилив прохання Гончарука про відставку.

Президент України Володимир Зеленський віднадив прем'єр-міністра Олексія Гончарука від відставки й висловив йому вотум довіри.

Як повідомляє прес-служба Офісу Президента, у п'ятницю Зеленський зустрівся з Гончаруком і поставив йому низку завдань.

"Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство. Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично", – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, Президент закликав голову уряду дати раду зарплатням міністрів, котрі останньо стали підставою для появи кількох гучних публікацій: Володимир Зеленський заявив, що уряд мусить представити нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників – з урахуванням становища в країні.

"Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати", – запропонував Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що з тими міністрами, котрі не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися. "Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й повинні відповідати статусу посадовців", – зауважив Президент.

Зокрема, Зеленський доручив прем’єр-міністру завдання обітнути таки премії топ-менеджерам НАК "Нафтогаз України", передбачені їм за успіхи в боротьбі з "Газпромом".

"Вони повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми, знайти вихід з цієї ситуації. Якщо вони не почують вас, тоді вони почують людей, юристів. Чи буде повністю перезавантажено НАК "Нафтогаз". І ми з вами повинні розробити стратегію, як це тоді зробити", – пригрозив Зеленський.

Президент вважає, що декотрі міністри усе ж таки мусять піти із посад.

"У мене немає жодної підстави думати про те, що хтось із них нечесна людина чи вони непрофесійні. Я пам’ятаю, яким чином ви добирали цей уряд, як ми спілкувалися з вами і з ними, як бачили їхню стратегію та їхню команду. Але ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їхніми професійними даними", – звернувся Зеленський.

Також Володимир Зеленський заявив про потребу переформатувати декотрі центральні органи виконавчої влади. "У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені", – визнав він.

Окрім того, Зеленський, здається, нарешті збагнув недоліки режиму "турбо": він попросив очільника Кабміну налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами й відмовитися від поспіху.

"Ви – глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроєкти – рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, – вони не мають часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це – ненормально", – звернувся голова держави.

Зі свого боку, прем’єр-міністр подякував Президенту за довіру. Він погодився із запропонованими змінами, які слід провести найближчим часом.

"Мене не лякає перспектива спробувати повернути наданий аванс, кредит довіри, який ви делегували від імені суспільства. Для мене це важливе завдання, велика честь. І ми готові виконати поставлені вами завдання", – розлився Олексій Гончарук.

Олексій Гончарук пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті. Зокрема, народним депутатам нададуть концепцію посиленого уряду, а також його часткового організаційного переформатування.

Окрім того, у п'ятницю Президент Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних відомств, і під час наради висловив вимогу встановити осіб, причетних до запису наради за участю Гончарука.

"Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше, ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", – закликав Зеленський.

Президент також вимагає напрацювати належні заходи, щоби унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації. "Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки", – зазначили на Банковій.