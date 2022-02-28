Шмигаль: Україна подасть заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою найближчим часом.
Про це повідомляє УНІАН.
"Українці давно довели, що всі ми – невід'ємна частина європейської спільноти. Пора закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", – заявив прем'єр.
Прийняти Україну в Євросоюз за особливою процедурою запропонував прем'єр Словаччини Едуард Гегер.
Президент України Володимир Зеленський розмовляв із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн із цього питання.
28.02.2022