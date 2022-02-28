Шмигаль: Україна подасть заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою найближчим часом.

 

 

Про це повідомляє УНІАН.

 

"Українці давно довели, що всі ми – невід'ємна частина європейської спільноти. Пора закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", – заявив прем'єр.

 

Прийняти Україну в Євросоюз за особливою процедурою запропонував прем'єр Словаччини Едуард Гегер.

 

Президент України Володимир Зеленський розмовляв із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн із цього питання.

 

28.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Людина зі свічкою
Віталій Портников
Завжди були й ті, хто тримав свічку вночі – і свічка не згасла. Без них нічого не було б. І нашого великого сьогоднішнього опору нелюдяності не було б також
27.02.22 | | Дискурси
Четвертий день. Путін кидає нові сили
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили.
27.02.22 | | Україна
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт  –  насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22 | | Штука
Третій день війни. "Будемо жити!"
Російські сили третю добу атакують Україну і другу – Київ. У столицю проникають диверсанти непомітними групами. Минулої ночі бої точилися вже в самій столиці, на вулиці, що йде до Хрещатика. Згідно з планом, викритим розвідкою, спецзагін має взяти владу в заручники і примусити до капітуляції.
26.02.22 | | Україна
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22 | | Штука
Московський Мобуту Сесе Секо
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Як Захід проґавили Путіна, його перетворення з носія течок за пітерським мером до диктатора нової російської імперії, здатного наводити жах на цілий світ.
25.02.22 | | У світі
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ. Битва за Київ
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої ночі розвідка отримала дані, що Росія силкуватиметься взяти Київ. У центр столиці має прорватися спецзагін, щоб примусити політичне керівництво підписати вже готовий акт капітуляції. Українські сили підірвали мости на підході до міста. 
25.02.22 | >>>> | Україна
Торчинського у Львові знали всі
Юрій Луців, Галина Вільха
Він не просто співав, він повністю втілював себе в образ творив цей образ з безліччю відтінків. Вів свою партію абсолютно переконливо під кожним оглядом: і вокально, і акторськи-драматургічно, одночасно перебуваючи в органічному контакті з диригентом. З ним було легко, бо ми були одним цілим!
24.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.