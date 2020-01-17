Бабак подала рапорт про відставку кому треба.

 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підтримав заяву Альони Бабак про відставку з посади міністра розвитку громад і територій України. Натомість профільний комітет підтримав призначення на цю посаду Дениса Шмигаля, голови Івано-Франківської ОДА.

 

 

Про це повідомив секретар парламетського комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") на своїй сторінці у Facebook. У цьому комітеті більшість складають депутати фракції "Слуга народу", Лозинський репрезентує партію "Голос".

 

Лозинський розкритикував колег за те, що комітет прийняв відставку Бабак, навіть не зустрівшись із нею (більшість у комітеті складають депутати фракції "Слуга народу").

 

"Чи запросили міністра? Чи заслухали звіт? Ні! Яка причина звільнення? Депутатам не повідомили. Мабуть, нова політична культура парламентаризму – дізнаватись версії причин звільнень та призначень з телеграм-каналів", – обурився Роман.

 

Інформація про відставку Бабак з'явилася у четвер увечері. Видання "Українська правда" повідомило версію джерел із фракції "Слуга народу": пані міністр начебто "не справлялася, не делегувала повноваження". Сама Бабак відставки ще не коментувала.

 

Слід зазначити: Альони Бабак демісувала ще до заяви Олексія Гончарука про відставку. Бабак, на відміну від Гончарука, подала свій рапорт по-справжньому, адресувавши його до Верховної Раді, а не до неуповноваженого органу влади – Президента.

 

Що ж до наступника, то під час засідання парламентського комітету Денис Шмигаль наголосив на тому, що децентралізація є, на його думку, головною реформа в Україні.

 

"Не відкидаємо і всі решта напрямки, якими має займатися міністрество. Вони також критичні. Мовиться і про Агенцію регіонального розвитку, і Державний фонд регіонального розвитку, і житлово-комунальне господарство. Це все має бути пріоритетами",
– сказав претендент, згідно з повідомленням "24 каналу".

 

 

43-річний Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Він закінчив Львівську політехніку та став кандидатом економічних наук. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Крім того, він навчався і стажувався у Німеччині.

 

У 2000 роках займався бізнесом. Від 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

 

Після 2014 року кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віцепрезидентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".

 

У 2019 році Шмигаль очолив Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Перед цим Преизидент України Володимир Зеленський розглядав його як одного з трьох кандидатів на пост голови Львівської ОДА.

 

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