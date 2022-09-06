Канцлер Німеччини відмовив Україні у постачанні танків Leopard 2A7.

З відповідною пропозицією до Берліна раніше звертався прем'єрміністр України.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем'єрміністра України Дениса Шмигаля про збільшення військової підтримки, висловлене під час візиту Шмигаля до Берліна у неділю, четвертого вересня. Про це повідомила у вівторок, шостого вересня, німецька газета Die Welt із покликом на українські урядові кола.

Зокрема, йшлося про сучасні танки Leopard 2A7. Німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) була готова поставити Києву 100 згаданих танків на суму 1,55. млрд. євро.

У Берліні Шмигаль зустрічався з Олафом Шольцем, з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та міністеркою економічної співпраці та розвитку Свєнєю Шульце (Svenja Schulze).

Газета Die Welt стверджує, що «глава українського уряду Денис Шмигаль у неділю залишав канцелярію у гарному настрої». Він сказав журналістам, що не може розголошувати всіх деталей домовленості. Проте зазначив: «Але всі ці питання щодо танків та інших військових систем для України ми обговорювали абсолютно конструктивно». На запитання, чи налаштований він оптимістично, він відповів: «Я завжди налаштований оптимістично».

Проте, як стало відомо виданню, бундесканцлер Німеччини відмовився схвалити експортну ліцензію, а його заяви загалом були «загальними та неконкретними». «Шольц продемонстрував відсутність готовності змінити свою негативну позицію у питанні про постачання танків», – зазначає видання.

Відомство бундесканцлера у відповідь на запит Die Welt пояснило, що офіційний Берлін не перестане надавати Україні військову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку. Водночас представниця відомства наголосила, що німецька сторона, «як правило, не повідомляє про конфіденційні обговорення».

Відомо, що ще восьмого квітня оборонний концерн Krauss-Maffei Wegmann у відповідь на запит української влади надав Києву свою пропозщицію. Згідно з нею KMW був готовий поставити до України 100 танків Leopard 2A7, включно зі запчастинами та навчальними блоками для військовиків, на загальну суму 1,55 млрд євро. Перші екземпляри мали бути готовими до доставки через 36 місяців після підписання контракту. Останню партію танків планувалося поставити протягом 65 місяців. Пропозиція KMW і стала підставою для прохання прем'єрміністра України, надіслане Берліну, адже такі угоду мав схвалити німецький уряд.