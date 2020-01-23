Суд звільнив з-під варти фіґурантку "справи Шеремета".

Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти під домашній арешт ветеранку Інну Грищенко (позивний “Пума”), котру підозрюють у замаху на бізнесмена з Косова Михайла Чекурака й причетності до "справи Шеремета".

Про це повідомила адвокатка обвинуваченої Олена Помазановська.

У такий спосіб суд задовольнив апеляційну скаргу захисників і змінив запобіжний захід підозрюваній.

“В нас сьогодні реально добрий день. Багато хто підтримував і вірив, і таки реально. Резолютивна частина рішення суду: "Апеляційну скаргу захисників Помазановської та Широковського задовільнити, Грищенко Інну Петрівну звільнити в залі суду, запобіжний захід змінити на домашній арешт"”, – написала адвокатка.

Нагадаємо, Печерський суд Києва взяв Інну Грищенко під варту 6 листопада. Раніше під арешт потрапив її чоловік Владислав Грищенко (на псевдо "Буча").

Подружжю Грищенків інкримінували замах на вбивство ділка Михайла Чекурака в Івано-Франківській області у 2018 році.

Згодом виявилося, що слідство у справі замаху на Чекурака передали до Києва – тій самій групі, котра провадить розслідування "справи Шеремета".

12 грудня Національна поліція на брифінґу за участю Президента Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова повідомила про затримання двох осіб, котрих підозрюють у вбивстві Павла Шеремета (йдеться про музиканта Андрія Антоненка та хірурга Юлію Кузьменко). Правоохоронці заявили про паралелі між убивством Шеремета й замахом на Чекурака, оприлюднивши записи розмов, на котрих фіґурували Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко та інші.

У січні 2020 року Михайло Чекурак помер.