Білоруський аґент-утікач готовий дати свідчення Україні про замах на Шеремета.

Колишній співробітник білоруських спецслужб Ігор Макар, котрий оприлюднив записи з колишнім головою КДБ Білорусі Вадимом Зайцевим про підготовку замаху на журналіста Павла Шеремета, заявив про згоду дати свідчення українським правоохоронцям.

Про це Макар сказав у інтерв'ю "Суспільному".

"Офіційного допиту не було, але сьогодні зі мною зв’язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України", – сказав Макар, додавши, що свідчення готовий надати також інший колишній співробітник сецслужб Білорусі, який виїхав до Євросоюзу.

"Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з ковідом, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, – я готовий", – зазначив Макар.

Викривач повідомив, що отримав записи у 2012 році від своїх анонімних джерел із Комітету держбезпеки Білорусі. "Робило запис моє анонімне джерело, яке зараз перебуває у Євросоюзі", – поінформував він.

Ігор Макар вирішив надати розголосу матеріалам після того, як у Білорусі розпалилися протести проти Олександра Лукашенка.

"Цей запис я публікував тому, що у цьому році після виборів президента Білорусі в моїй рідній країні сталося те, про що я навіть не міг подумати. Я бачу, як народ повстав проти цього диктаторського режиму. Усі ці побиття, звірства над власним народом. Я зрозумів, що саме зараз як ніколи необхідна і важлива моя підтримка. Саме тому я його опублікував", – сказав він.

Макар певен, що зараз якраз сприятливий момент для оприлюднення матеріалів.

"Якби намагався опублікувати це раніше, у 2012 році, політична ситуація була зовсім інша. Я 100% пожертвував би своїм життям, і цей запис сьогодні ми б не почули. Ми б не відкрили очі на усі ці злочини, які планувалися, які були вчинені, – зокрема вбивство Павла Шеремета. Якби у 2016 році, коли Павла Шеремета підірвали, я опублікував ці дані, думаю, що я, можливо, допоміг би розібратися у злочині, але сьогодні я не допоміг би своєму білоруському народові впоратися з цим диктаторським режимом, який зараз існує в країні", – сказав він.

Макар підтвердив, що українським правоохоронцям передав ці плівки в грудні.

Нагадаємо, у понеділок інтернет-видання "Українська правда", "Білоруський народний трибунал" і бельгійське видання EUobserver опублікували записи розмов за участю тодішнього голови Комітету державної безпеки Білорусі Вадима Зайцева під час інструктажу 11 квітня 2012 року для співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час мешкав і працював у Росії.

"Ось по Шеремету потрібно спрацювати, який за***в, б**дь. Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цього щура, б**дь, взагалі, б**дь, ані рук, ані ніг не зберуть. Все щоб було, як натуральним чином. Але це не так впливає на свідомість людей... Президент чекає цих операцій", – ідеться на записах.

Окрім того, опубліковано документи стеження за Павлом Шереметом.

Національна поліція України заявила, що "касетний скандал" не впливає на підозру Андрієві Антоненку. Нацполіція заявила: "справу стосовно виконавців підриву Павла Шеремета передано до суду", натомість "щодо замовників виділене окреме кримінальне провадження, розслідування в якому триває".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив: "Це жодним чином не стосується того, хто був виконавцем“.