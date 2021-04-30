"Справа Шеремета": Андрія Антоненка звільнили з-під арешту.

Шевченківський суд Києва 30 квітня змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Riffmaster відбув за ґратами півтора року – 506 діб.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Антоненка зобов’язали носити електронний браслет.

Андрія Антоненка пропонували взяти на поруки двоє народних депутатів – Ігор Герасименко та Михайло Бондар, а також пресофіцер Сил спецоперацій Олексій Никифоров. Прокурор залишив рішення щодо запобіжного захисту на розгляд суду, але попросив у разі послаблення обрати Антоненку цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

26 березня Шевченківський районний суд Києва виступив з офіційним повідомленням про "факти втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді" провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Раніше Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 21 травня обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка. Його затримали в грудні 2019 року.

Журналіст "Української правди" Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

Іншу підозрювану, Юлію Кузьменко, суд відпустив під домашній арешт в серпні 2020 року. Дугарь наразі перебуває під особистим зобов’язанням після того, як за неї внесли заставу. Всі троє обвинувачених заявляють про непричетність до вбивства.