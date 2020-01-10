Помер «авторитет» Чекурак, за замах на якого затримали ветеранів АТО.

 

Учора близько 18:30 у Косові на Івано-Франківщині помер місцевий кримінальний авторитет Михайло Чекурак. Про це інформує «Курс». Раніше за підозрою в замаху на життя Чекурака було затримано ветеранів АТО Владислава й Інну Грищенків, яких також підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

 

 

Як повідомляє «Курс» із посиланням на власні джерела, після затримання Грищенків Чекурак перебував під державною охороною. Саме охоронці вчора викликали «швидку», але медики лише констатували смерть Чекурака. Причину встановить експертиза, втім під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

 

13 липня 2018 року Чекурак знайшов під своїм автомобілем вибуховий пристрій. 24 вересня 2019 року поліцейські затримали за підозрою в замаху на вбивство Чекурака бійця 95 бригади, ветерана АТО Владислава Грищенка (позивний “Буча”), а 5 листопада – його дружину Інну Грищенко ("Пума"), яка до того проходила у справі як свідок. Третій підозрюваний, атовець Іван Вакуленко на псевдо “Пістолет”, покінчив життя самогубством після виклику на допит.


12 грудня на брифінгу в Києві за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапки та президента Володимира Зеленського було повідомлено, що Грищенки також є серед підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

 

 

За словами Авакова, атовці встановили вибуховий пристрій на Range Rover Чекурака на замовлення підприємця з Косова – Василя Шкондеюка. Але вибуховий пристрій не втримався на днищі автомобіля, оскільки в Range Rover воно має особливе покриття, яке не намагнічується. Василя Шкондеюка затримали 14 листопада 2019 року. Печерський суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

 

Маєток "авторитета", де знайшли вибухівку. Джерело: obozrevatel.com

 

За версією правоохоронців, Шкондеюк замовив вбивство Чекурака, щоб не віддавати позичені в того гроші.

 

Водночас самого Чекурака підозрювали в підриві 6 вересня 2018 року ресторану «Старий Косів», який належить його колишній тещі. Тоді правоохоронці затримали групу з п’яти осіб віком від 23 до 60 років. Двоє з них (замовник і посередник) – мешканці Косівського району, троє виконавців – із Закарпатської області.

 

Збитки внаслідок вибуху правоохоронці оцінили у понад мільйон гривень. Також ця злочинна група причетна до вчинення розбійного нападу на житловий будинок у січні 2018 року, який також належить тещі Чекурака. Досудове розслідування встановило, що Чекурак був замовником цього злочину, а затримані закарпатці – виконавцями.

 

У ЗМІ Чекурака називають місцевим підприємцем і бізнесменом. Однак він не мав власного бізнесу, пише «Курс». Раніше був зареєстрований як ФОП, але закрив підприємницьку діяльність ще 2017 року.

 

10.01.2020

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