Спецслужби Білорусі готували вбивство Шеремета кілька років: записи голови КДБ.

 

Спеціальні служби Білорусі ще з 2012 року за наказом Олександра Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета. Нагадаємо, Шеремета вбили 20 липня 2016 року – тобто чотири роки потому – задіявши якраз вибухівку.

 

 

 

Про це йдеться у записах розмов голови Комітету державної безпеки Білорусі у 2008–2012 роках Вадима Зайцева, котрі білоруська опозиція передала "Українській правді". Частину матеріалів також опублікували "Білоруський народний трибунал" і бельгійське видання EUobserver.

 

На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час мешкав і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати – в такий спосіб, щоб убивство стало публічним сигналом.

 

"Ось по Шеремету потрібно спрацювати, який за***в, б**дь. Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цього щура, б**дь, взагалі, б**дь, ані рук, ані ніг не зберуть. Все щоб було, як натуральним чином. Але це не так впливає на свідомість людей... Президент чекає цих операцій", – ідеться на записах.

 

Окрім того, опубліковано документи стеження за Павлом Шереметом.

 

 

Крім того, на записі звучать докази, що в 2012 році КДБ Білорусі готувало операції з ліквідації й інших політичних опонентів на території різних держав. Голос Зайцева казав, що Лукашенко виділив на ці вбивства 1,5 мільйона доларів. Ішлося про вбивства в Німеччині Олега Алкаєва (колишній директор в'язниці в Білорусі), Володимира Бороданя (колишній полковник) і В'ячеслава Дудкіна (очолював державну боротьбу з корупцією). У Росії під небезпеку потрапляв також російський експерт Андрій Суздальцев.

 

Експерт Національного центру медіа-криміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас, який вивчав запис у 2020 році за запитом видання EUObserver, зазначив, що з нього видалений цифровий підпис, який міг би сприяти ідентифікації джерела в КДБ. При цім на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіо-маніпуляцій.

 

Згідно з даними українського слідства, котре курує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, організатором вбивства Павла Шеремета є музикант Андрій Антоненко (Riffmaster). Рік тому Аваков пообіцяв оприлюднити переконливі докази про причетність Антоненка до смерті Шеремета, однак досі їх не надав. Антоненка утримують в ізоляторі понад рік.

 

04.01.2021

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