Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет із Антоненка.

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 24 лютого запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді нічного домашнього арешту, але водночас зняв із нього електронний браслет. Музиканта та ветерана війни на Донбасі Антоненка обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Рішення винесли на засіданні 24 грудня. Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурора, повідомляє Hromadske.

Також до 24 лютого продовжили домашній нічний арешт іншій обвинуваченій у справі Шеремета – дитячій кардіохірургині й волонтерці Юлії Кузьменко. Військовій медсестрі Яні Дугарь теж продовжили зобов'язання на 2 місяці: вона має повідомляти про зміну місця проживання та засобів зв'язку, прибувати за кожною вимогою до суду, здати на зберігання суду закордонний паспорт.

Наступне засідання відбудеться 21 січня.

Андрій Антоненко – музикант, відомий як Riffmaster, військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета.

Відтоді на лаві підсудних, крім Антоненка, перебувають іще двоє фігуранток – лікарка "Охматдиту", волонтерка Юлія Кузьменко та військовмй медик Яна Дугар.

Слідство наполягало, що Андрій Антоненко, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями" і "культивуючи велич арійської раси", організував убивство Шеремета й залучив до злочину Кузьменко та Дугар.

Згідно з даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко її супроводжував. Натомість Яна Дугар ніби проводила розвідку.

21 травня 2020 року підозрюваним змінили підозри. Відтоді Антоненка називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугар – пособницею.

У квітні 2021-го Антоненка випустили із СІЗО під домашній арешт. У вересні запобіжний захід пом'якшили – замість цілодобового арешту нічний.