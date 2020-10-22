Суд продовжив арешт Антоненка у "справі Шеремета".

Шевченківський суд Києва задовольнив клопотання прокурора і подовжив запобіжний захід фіґурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Андрію Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь під особистим зобов’язанням та грошовою заставою у 168 тисяч гривень, повідомляє "Радіо Свобода".

Захист під час засідання запевняв, що нині немає ризиків, які могли би свідчити проти обвинувачених. Натомість прокуратура продовжує наполягати, що Антоненко, Дугарь та Кузьменко можуть тиснути на свідків чи учасників процесу.

Під стінами Шевченківського суду зібралося кілька сотень людей на підтримку обвинувачених. Вони заблокували виїзди із території суду.

По завершенні засідання під судом відбулися сутички – прибічники Андрія Антоненка намагалися завадити вивезенню "Риффмастера" до ізолятора.

Під час сутичок під судом постраждало щонайменше двоє людей – одного із постраждалих забрала карета "швидкої допомоги", а інший отримав травму голови, але його не госпіталізували.

Правоохоронці також застосували проти учасників акції сльозогінний газ.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про "втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця".