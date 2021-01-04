Поліція стверджує, що раніше отримала білоруські записи щодо Шеремета.

Національна поліція України стверджує, що правоохоронці отримали записи голови Комітету державної безпеки Білорусі щодо вбивства Павла Шеремета ще у грудні. Ці матеріали вдалося здобути через контррозвідку.

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці Нацполіції.

"У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину. Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет", – заявили в Нацполіції.

Нагадаємо, у понеділок інтернет-видання "Українська правда", а також "Білоруський народний трибунал" і бельгійське видання EUobserver опублікували записи розмов за участю тодішнього голови Комітету державної безпеки Білорусі Вадима Зайцева під час інструктажу 11 квітня 2012 року для співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час мешкав і працював у Росії.

"Ось по Шеремету потрібно спрацювати, який за***в, б**дь. Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цього щура, б**дь, взагалі, б**дь, ані рук, ані ніг не зберуть. Все щоб було, як натуральним чином. Але це не так впливає на свідомість людей... Президент чекає цих операцій", – ідеться на записах.

Окрім того, опубліковано документи стеження за Павлом Шереметом.

Правоохоронці стверджують: слідство отримало дозвіл на проведення слідчих дій "в одній з європейських країн". "Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", – поінформували в Нацполіції.

Структура Арсена Авакова підкреслила, що "справу стосовно виконавців підриву Павла Шеремета передано до суду", натомість "щодо замовників виділене окреме кримінальне провадження, розслідування в якому триває".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив у коментарі телеканалу "Прямий": поява аудіозаписів не впливає на версію української поліції щодо того, що виконавцями вбивства 2016 року були Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко.

“Нова інформація, яка сьогодні розповсюджена у ЗМІ, стосується питання, хто був можливим замовником вбивства Павла Шеремета. Це жодним чином не стосується того, хто був виконавцем... Саме у виконанні вбивства Павла Шеремета була оголошена підозра двом особам (Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, – Z) і одній особі (Яні Дугарь, – Z) в тому, що вона була посібником в організації вбивства Шеремета. Тому на їхній процесуальний статус це ніяк не впливає“, – зазначив Геращенко.

“По питаннях замовників… Ми завжди казали, що ті, хто виконавці, вони не були замовниками. Їм замовили. У цьому вбивстві, ми вважаємо, були й організатори”, – додав заступник Авакова.