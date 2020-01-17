Гончарук підтвердив справжність заяви про відставку депутатам.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час виступу у парламенті, що він написав заяву про відставку на ім'я Голови Верховної Ради, як і вимагає Конституція України, втім, передав її Президентові для прийняття вирішального політичного рішення. Голова уряду запевняє, що його заява відповідає законодавству.

Про це Гончарук заявив під час "години запитань до уряду" в парламенті і п'ятницю, повідомила аґенція "Укрінформ".

"Я звернувся до Президента України, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена згідно зі законом, з Конституцією України, написана на ім'я Голови Верховної Ради, і в Президента є право внести її в парламент у будь-який момент", – сказав Гончарук.

Олексій Гончарук запевнив, що уряд працюватиме у штатному режимі в очікуванні "політичного рішення" Президента.

“Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак і маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат усередині команди, створити уявлення, що нібито хтось не поважає Президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми – одна команда, і нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки Президент не прийме рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це – політичне рішення, якого ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", – заявив Гончарук.

Прем'єр був щедрим на компліменти Зеленському й сказав, що прагне відновити довіру.

"Ми – одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському, ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%", – сказав Гончарук.

Слід зазначити, опозиційні фракції освистали з'яву Олексія Гончарука в парламенті через те, що він сам посутньо так і не відповів на запитання депутатів під час "години уряду".

Так, прем'єр-міністр разом з іншими членами уряду з'явилися у Верховній Раді наприкінці години запитань до уряду. Натомість увесь час, відведений на годину запитань, виступав і відповідав на запитання депутатів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Після цього Гончарук мав короткий виступ перед парламентаріями, а відтак із іншими урядовцями залишив сесійну залу під крики "ганьба" від опозиційних фракцій та оплески від фракції "Слуга народу".

"Ми, на жаль, маємо констатувати, що на погоджувальній раді всі фракції домовилися про те, що прем'єр-міністр України відповість на запитання, в тому числі і відносно виплат, які зараз уряд... собі нарахували. Він втік навіть від цих запитань", – обурилась співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Час, відведений регламентом для години запитань до уряду, вичерпаний вже давно, і ви це теж добре знаєте", – відповів Разумков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у п'ятницю повідомив про те, що він написав заяву про відставку і передав її Президенту.

Згідно із статтею 115 Конституції, прем’єр-міністр та інші члени уряду мають право заявити Верховній Раді (але не Президенту) про свою відставку.

Гончарук написав заяву про відставку невдовзі після того, як в інтернет злили запис урядової наради, під час котрої він висловлювався про економічні знання Зеленського як про примітивні.