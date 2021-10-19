Міністр природніх ресурсів подав заяву на звільнення.

 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву про звільнення.

 

 

Як повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, рапорт Абрамовського вже зареєстровано у Верховній Раді.

 

"До апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до ст.115 Конституції та ч.1 ст.18 закону про Кабінет Міністрів України", – поінформувала Палійчук.

 

Раніше у вівторок голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Роман Абрамовський написав заяву з посади міністра.

 

"Я бачив, що він написав заяву. Я заходив якраз до голови [Верховної Ради], і він виходив", – сказав Арахамія журналістам, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чим Абрамовський мотивував таке рішення, нардеп відповів: "За власним бажанням. Треба його питати".

 

"Так склалися обставини, що я бачив, що він виходив, і він писав заяву. Це я бачив на власні очі. Яким далі чином вона просуватиметься, ну, я думаю, за процедурою просто", – додав Арахамія.

 

Водночас голова фракції повідомив, що основною претензією до роботи міністра є корупція в системі екоінспекції. "Ви ж пам'ятаєте, що у нас щодо антиолігархічних законів завжди є баталії. І там насамперед претензія, яка була на фракції озвучена багатьма депутатами, які працюють у регіонах: екоінспекція в регіонах - дуже корумповане установа", – розповів Арахамія.

 

19.10.2021

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