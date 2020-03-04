353 "за": Олексія Гончарука зняли з посади цілою залою.

Верховна Рада України звільнила з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Згідно з законодавством, відставка прем'єра має наслідком відставку всього Кабміну.

За постанову про відставку Гончарука проголосували 353 народні депутати: від "Слуги народу" – 240 депутатів, від "Опозиційної платформи – За життя" – 39, від "Батьківщини" – 20, від групи "За майбутнє" – 18, від групи "Довіра" – 17, а також і 19 позафракційних депутатів. Жодного голосу не дали "Європейська солідарність" і "Голос".

Олексій Гончарук у своєму фінальному виступі перед Верховною Радою сказав, що пишається роботою з командою.

"Ми боролися з корупцією на всіх ділянках, довірених нам Президентом, парламентом та українським народом. Ми перекрили багато тіньових схем, тому за останні місяці на нас вилилися тонни бруду у ЗМІ", – сказав Гончарук.

Голова уряду також висловив компліменти Володимиру Зеленського, котрий перед тим розритикував у ВР його діяльність.

"Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший Президент, дуже порядна, чесна людина. За час роботи з ним я жодного разу не отримував жодної незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру", – сказав Олексій Гончарук.

У такий спосіб, разом із Гончаруком звільнено: віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу, віцепрем'єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра фінансів Оксану Маркарову, міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля, міністра освіти і науки Ганну Новосад, міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку, міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського, міністра соціальної політики Юлію Соколовську, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксану Коляду.