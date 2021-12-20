Понад половина українців підтримує відставку уряду, майже чверть вважає зарадним Азарова.

Понад половина українців підтримує розпуск Верховної Ради та відставку Кабінету міністрів – 63% і 58% відповідно.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Соціологічною службою "Рейтинг".

Водночас відставку Президента і перевибори керівника держави підтримує меншість – 43% за звільнення Володимира Зеленського, а 54% – проти.

При тім рівень підтримки відставки Зеленського вже пів року поступово зростає.

Найсильнішими органами влади українці вважають Президента і Раду національної безпеки та оборони. РНБО в очах громадян України є сильнішою, ніж Верховна Рада і прем'єр-міністр України.

Якби в Україні могли обирати прем’єр-міністра, то 14% респоднентів обрали би Володимира Гройсмана, 12% – Юлію Тимошенко, 11% – Юрія Бойка, 10% – Дмитра Разумкова, 9% – Арсенія Яценюка, 7% – Євгена Мураєва, 6% – Ігоря Смєшка, 6% – Петра Порошенка, 5% – Олега Ляшка. Теперішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля обрали б 3%, Олексія Гончарука – 2%.

Третина опитаних вважає, що серед усіх колишніх прем’єр-міністрів із теперішньою економічною ситуацією міг би впоратися Володимир Гройсман – 34%.

Чверть вважають, що теперішні проблеми вдалося би подолати із Юлією Тимошенко (26%) і Арсенієм Яценюком (25%).

При тім 21% певні, що на чолі уряду добре спрацював би Микола Азаров – фіґурант кримінальних справ про злочини режиму Віктора Януковича, теперішній резидент Росії.

15% українців вірять в успіхи Віктора Ющенка на чолі Кабміну.

Інформація про опитування. Соціологічна служба "Рейтинг" проводила дослідження 14-16 грудня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.