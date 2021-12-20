Понад половина українців підтримує відставку уряду, майже чверть вважає зарадним Азарова.

 

Понад половина українців підтримує розпуск Верховної Ради та відставку Кабінету міністрів – 63% і 58% відповідно.

 

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Соціологічною службою "Рейтинг".

 

Водночас відставку Президента і перевибори керівника держави підтримує меншість – 43% за звільнення Володимира Зеленського, а 54% – проти. 

 

При тім рівень підтримки відставки Зеленського вже пів року поступово зростає.

 

 

Найсильнішими органами влади українці вважають Президента і Раду національної безпеки та оборони. РНБО в очах громадян України є сильнішою, ніж Верховна Рада і прем'єр-міністр України. 

 

 

Якби в Україні могли обирати прем’єр-міністра, то 14% респоднентів обрали би Володимира Гройсмана, 12% – Юлію Тимошенко, 11% – Юрія Бойка, 10% – Дмитра Разумкова, 9% – Арсенія Яценюка, 7% – Євгена Мураєва, 6% – Ігоря Смєшка, 6% – Петра Порошенка, 5% – Олега Ляшка. Теперішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля обрали б 3%, Олексія Гончарука – 2%.

 

Третина опитаних вважає, що серед усіх колишніх прем’єр-міністрів із теперішньою економічною ситуацією міг би впоратися Володимир Гройсман – 34%.

 

 

Чверть вважають, що теперішні проблеми вдалося би подолати із Юлією Тимошенко (26%) і Арсенієм Яценюком (25%). 

 

При тім 21% певні, що на чолі уряду добре спрацював би Микола Азаров – фіґурант кримінальних справ про злочини режиму Віктора Януковича, теперішній резидент Росії.

 

15% українців вірять в успіхи Віктора Ющенка на чолі Кабміну. 

 

Інформація про опитування. Соціологічна служба "Рейтинг" проводила дослідження 14-16 грудня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

 

20.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21 | | Наука
Не без мандаринів
Юлія Баір
Найперше й найбільше хотілося мандаринів. Їх чекала цілий рік, згадуючи чудесний аромат і піддатливу м’якість мандаринової шкірки, яка розбризкувалась довкола мікрокраплинками духмяної ефірної олії. Змивати ту олійну плівку не хотілося ні вдома, ні в школі, ні в гостях.
17.12.21 | | Галичина
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Артем Чех, Андрій Содомора та Петро Яценко  отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21 | | Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні
Євген Нахлік
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості  
17.12.21 | | Минуле
Рефлексії  «Контрастів»
 Дзвенислава Саф’ян
«Контрасти» уже 27 років утримують пальму першості у царині сучасного фестивального мистецтва не тільки Львова, а й України. Знаною атракцією Фестиваль є також у Європі: щороку до Львівської національної філармонії приїжджають гості з-закордону, щоб послухати найновішу музику.
16.12.21 | | Штука
Маруся Чурай: роман про геноцид
Олеся Ісаюк
Сюжет, що став мемом, впав жертвою фанатів типажу “берегині” і “дивоцвіту народної пісні” і явив світу чи не найкричущіший випадок сліпоти в тлумаченні того, про що це все насправді. 
16.12.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.