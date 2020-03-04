"Новим обличчям потрібні мізки": Зеленський обґрунтував відставку Гончарука.

 

Президент України Володимир Зеленський назвав уряд Олексія Гончарука найкращим в історії України, водночас закликав Верховну Раду звільнити прем'єра й перелічив низку недоліків Кабінету Міністрів.

 

Про це Зеленський сказав у своєму виступі на позачерговому засіданні Верховної Ради. 

 

 

"Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки та серця. Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Треба працювати, треба робити. Ми повинні визнавати помилки, бо в день, коли ми зануримося у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна", – сказав він.

 

Зеленський додав, що вважає кабінет Олексія Гончарука першим, у котрому не було корупції на топовому рівні.

 

"Мені не соромно за наш уряд. Але ми б хотіли ним пишатися. Ви знаєте, цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди... Але я вам скажу, що це скоріше мінус попереднім кабмінам, а не плюс нашому уряду", – сказав Зеленський.

 

Президент висловив докір Гончарукові за те, що Кабмін провалив роз'яснювальну роботу з населенням, зокрема з інформування про тарифи на тепло і газ.

 

"Я думаю, що уряд провалив роз'яснювальну роботу. Це найважливіше – роз'яснювальна кампанія, комунікація та робота з місцевою владою. Для того, щоб люди у всіх регіонах відчули на собі зменшення платіжки за тепло", – сказав він.

 

 

Під час виступу Зеленський також висловив невдоволення роботою правоохоронних органів. Президент запевнив, що при тому не втручається у діяльність "силовиків". "Ніхто зверху не спускає ніякі прізвища, на які треба звернути увагу чи навпаки", – ствердив Президент.

 

При тому, коли Зеленського почали освистувати із сектору "Європейської солідарності", він додав: "Окрім ваших, та".

 

04.03.2020

До теми

Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує. З Берліном я з першої миті знав, що міг би прожити там усе життя.
03.03.20 | | Дискурси
Можливо, найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20 | | Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.