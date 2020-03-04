"Новим обличчям потрібні мізки": Зеленський обґрунтував відставку Гончарука.

Президент України Володимир Зеленський назвав уряд Олексія Гончарука найкращим в історії України, водночас закликав Верховну Раду звільнити прем'єра й перелічив низку недоліків Кабінету Міністрів.

Про це Зеленський сказав у своєму виступі на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки та серця. Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Треба працювати, треба робити. Ми повинні визнавати помилки, бо в день, коли ми зануримося у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна", – сказав він.

Зеленський додав, що вважає кабінет Олексія Гончарука першим, у котрому не було корупції на топовому рівні.

"Мені не соромно за наш уряд. Але ми б хотіли ним пишатися. Ви знаєте, цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди... Але я вам скажу, що це скоріше мінус попереднім кабмінам, а не плюс нашому уряду", – сказав Зеленський.

Президент висловив докір Гончарукові за те, що Кабмін провалив роз'яснювальну роботу з населенням, зокрема з інформування про тарифи на тепло і газ.

"Я думаю, що уряд провалив роз'яснювальну роботу. Це найважливіше – роз'яснювальна кампанія, комунікація та робота з місцевою владою. Для того, щоб люди у всіх регіонах відчули на собі зменшення платіжки за тепло", – сказав він.

Під час виступу Зеленський також висловив невдоволення роботою правоохоронних органів. Президент запевнив, що при тому не втручається у діяльність "силовиків". "Ніхто зверху не спускає ніякі прізвища, на які треба звернути увагу чи навпаки", – ствердив Президент.

При тому, коли Зеленського почали освистувати із сектору "Європейської солідарності", він додав: "Окрім ваших, та".