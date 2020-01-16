Іспанський суд ухвалив вироки членам «російсько-грузинської мафії».

Трьох ватажків угруповання вирішено депортувати з країни.

 

 

Національна судова палата Іспанії (НСПІ) ухвалила вироки 27-ми членам угруповання, яке займалося в період з 2012 до 2015 року квартирними крадіжками в Мадриді та Гвадалахарі. Про це повідомила у четвер, 16 січня, телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на іспанський портал юридичної інформації Iustel.

 

Злочинці, головним чином громадяни Грузії та РФ, відправляли викрадене в Росію та інші країни для реалізації. Вони засуджені до тюремних термінів від трьох років до п’яти років дев’яти місяців. Три ватажки угруповання будуть вислані з країни.

 

Як розповіли Deutsche Welle в НСПІ, до постійного складу угруповання входило кілька десятків осіб, котрі мешкали в Іспанії. Але крадіжками в основному займалися молоді люди, котрі приїжджали до країни на кілька місяців за туристичною візою. Їм надавали житло, гроші та інструменти для зламу дверей. Діяли грабіжники групами по 3-5 осіб в небагатих міських кварталах, де житло не охороняється. Забирали гроші і ювелірні вироби. На частку банди припадало до 60 відсотків всіх квартирних крадіжок, скоєних у Мадриді.

 

За даними НСПІ, злодії зобов'язані були віддавати награбоване ватажкам угруповання. Ювелірні вироби переплавляли на золоті злитки і відправляли кур'єрами головним чином до Росії, а також до Грузії та Італії для продажу скупникам дорогоцінних металів і ювелірам. Щодо грошей, то їх також доставляли передовсім до Росії через міжнародні фірми, які займаються перекладами. Іспанський суд вважає, що таким шляхом тільки за півтора року до свого викриття в 2015 році банда вивезла з Іспанії майже 650 тисяч євро.

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