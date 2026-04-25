США намагалися призупинити членство Іспанії в НАТО.

Про це стало відомо з внутрішнього листування Пентаґону.

Пентаґон у розісланому внутрішньою електронною поштою листі запропонував заходи, які мали б дозволити Сполученим Штатам покарати деяких союзників з НАТО, які не підтримали американську кампанію проти Ірану. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на анонімного американського чиновника. У листі також пропонувалося переглянути позицію США щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови в південній частині Атлантичного океану, на які також претендує Аргентина.

Варіанти помсти детально описані в записці, підготовленій Елбріджем Колбі (Elbridge Colby), головним політичним радником Пентаґону. Він висловив розчарування з приводу небажання або відмови деяких союзників надати Сполученим Штатам права доступу до своїх баз і летовищ під час проведення військової операції проти Ірану. Один з варіантів покарання передбачає відсторонення «складних» країн від важливих або престижних посад у НАТО.

Особливе розчарування в листі висловлювалося щодо Іспанії, де керівництво заявило, що не дозволить використовувати свої бази чи повітряний простір для нападу на Іран. Тож США хотіло б домогтися тимчасового призупинення членство Іспанії в Північноатлантичному Альянсі. У листі не розкривається, як Вашінґтон має намір реалізувати цей план.

У листі говориться й про евентуальне покарання Великої Британії, навіть попри те, що країна дозволила США використовувати свої бази для здійснення ударів по іранських об'єктах, а літаки Королівських ВПС брали участь в операціях з відбиття атак іранських безпілотників. Водночас британський прем'єр Кір Стармер стверджував, що більш активна участь у війні проти Ірану або блокада іранських портів з боку США не відповідають інтересам Великої Британії. Тому в листі пропонувалося переглянути американську дипломатичну підтримку давніх європейських «імперських володінь», таких як Фолклендські острови.

Коментуючи цю інформацію пресслужба НАТО заявила, що в засадничому документі організації немає положень про призупинення членства або виключення держав з Альянсу.