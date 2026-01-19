На півдні Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги.

Внаслідок аварії загинуло щонайменше 39 людей, травмовано понад півтори сотні.

Поблизу міста Адамуса в провінції Кордова на півдні Іспанії у неділю ввечері, 18 січня, сталася аварія двох швидкісних пасажирських потягів. Про це повідомила газета El Mundo. Потяг компанії Iryo, який прямував з Малаги до Мадрида, зійшов зі своєї колії на вхідних стрілках, виїхав на сусідню колію і зіткнувся з потягом компанії Alvia (Renfe), який їхав з Мадрида до Уельви.

Внаслідок зіткнення, за останніми даними, загинули 39 людей. Ще 152 особи травмовано, з них 73 шпиталізовано, 24 отримали серйозні травми, а п'ятеро – дуже серйозні. Кількість жертв аварії може зрости.

За даними видання, у вагонах потяга Iryo з Малаги до Мадриду перебувало 317 пасажирів. Загалом у потязі Iryo перебувало 317 пасажирів, у Alvia – 184.

Щодо причин зіткнення, і незвичного сходження з рейок потяга Iryo досі не було жодної переконливої ​​інформації. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте (Óscar Puente) назвав аварію «вкрай дивною», оскільки вона сталася на прямій ділянці колії. Потягу Iryo менше чотирьох років, лише чотири дні тому він пройшов планову перевірку. А колії, на яких сталося зіткнення були оновлені в травні минулого року. Міністр висловив упевненість, що розслідування з’ясує причини.

Наразі рух високошвидкісних потягів між Мадридом та Андалусією повністю зупинено. Усі ешелони, які були в дорозі, повернули до пунктів відправлення – повідомила газета El Pais.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття близьким загиблих. «Сьогодні ніч глибокого болю для нашої країни через трагічну залізничну катастрофу в Адамусі. Уряд скоординовано і без відпочинку співпрацює з іншими компетентними органами та екстреними службами, щоб допомогти пасажирам», – написав Санчес у соціальних мережах.