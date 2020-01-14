МЗС Ізраїлю підтвердило позицію свого посла щодо Бандери.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю після критики офіційним Києвом свого посла виступило зі засудженням вшанування в Україні ідеологів націоналістичного руху. На погляд МЗС Ізраїлю, ґлобальна боротьба з антисемітизмом не може трактуватися внутрішньою справою жодної країни.

Про це йдеться у заяві ізраїльського зовнішньополітичного відомства, оприлюдненій у Facebook на сторінці посольства Ізраїлю в Україні.

"Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це й на розголос в українській пресі ізраїльське Міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ", – ідеться в заяві.

У МЗС Ізраїлю зазначають, що "збереження пам’яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом – зокрема вшанування антисемітів та вбивць євреїв – не є внутрішньою справою жодної країни". "Навпаки, це основний обов'язок та відповідальність кожного ізраїльського дипломата. Це є проявом спільного морального обов'язку перед Ізраїлем та його багатьма союзниками по всьому світу", – наголошено в заяві.

Як писав Z, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Ціхоцький і Джоел Ліон оприлюднили спільну заяву в зв'язку з ушануванням в Україні 1 січня народин Степана Бандери, зокрема експонуванням банера з його зображенням на будівлі Київської адміністрації.

Посли також засудили офіційні вшанування низки діячів націоналістичного руху, заплановані, зокрема, на Львівщині. Амбасадори вважали образливим вшанування людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

8 січня МЗС України під час бесіди з послом Польщі в Україні Бортошем Ціхоцьким звернуло увагу на контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх питань української політики.

9 січня посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко також вказав Міністерству закордонних справ Ізраїлю, що посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон проводить контрпродуктивну публічну дискусію з внутрішніх питань української політики. У бесіді з ізраїльським МЗС український посол наголосив, що відродження і збереження національної пам'яті українського народу є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії в цій сфері мають відбуватися на рівні істориків і експертів.